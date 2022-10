Manuel del Rosal: «Por un puñado de votos»

“Yo creo que el mejor medio de hacer bien a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla” “Aquellos que renuncian a la libertad esencial por obtener un poco de seguridad temporal, no merecen ni seguridad ni libertad” Benjamin Franklin, político y científico considerado uno de los Padres Fundadores de EE UU

“Por un puñado de dólares” es una película de Sergio Leone de 1964 interpretada por Clint Eastwood. Narra las aventuras de un pistolero que, por un puñado de dólares, presta sus habilidades con el revolver a quien se los paga.

Los hombres podemos prestar nuestros servicios a cambio de una ganancia y esto es normal. Hay políticos que buscan la ganancia del poder a través del voto de los ciudadanos a los que, para ganarse su voto, prometen lo que no van a cumplir y, si la situación lo requiere, comienzan a dar limosnas a cambio del voto. “Por un puñado de votos” podría ser el título de una película basada en un guion de Pedro Sánchez. Los ciudadanos reciben una limosna a cambio de su voto. Al protagonista, Pedro Sánchez, le resulta mucho más fácil que articular los mecanismos necesarios para que el ciudadano no necesite la limosna y dé su voto en función de la gestión del político. Pero gestionar y gestionar bien, es una tarea que requiere inteligencia y determinación, dos cualidades poco comunes en el protagonista y por eso recurre a dar limosnas “por un puñado de votos”.

Pedro Sánchez quiere los votos de los ciudadanos y eso es lógico. Pedro Sánchez podría convencer a los ciudadanos presentando medidas que acabaran con el paro, mejoraran las condiciones laborales, conciliaran el trabajo y el hogar, mejoraran la situación económica de las familias, proporcionaran, en suma, oportunidades a los ciudadanos para que no necesitáramos de sus limosnas y vivir dignamente del fruto de nuestro trabajo porque, la mejor forma de ayudar a los ciudadanos consiste en proporcionarles los mecanismos y las oportunidades necesarias para que, con su trabajo, no necesiten vivir de limosnas. Pero Sánchez, incapaz de crear oportunidades, crea limosnas. En su deriva hacia más izquierda, quiere ganar al ciudadano haciéndole creer que él le dará gratis lo que necesite para medio vivir, que no vivir. La izquierda, desde siempre, ama la pobreza porque ella es el caladero de votos de quienes creen que la limosna le va a solucionar sus problemas y que quién se la da merece su voto a cambio de unas migajas: En la película “Por un puñado de votos”. Pedro Sánchez no se limita a dar limosnas, lo hace a bombo y platillo esparciendo las medidas limosneras por toda la piel de toro, pasándose por el forro aquello de “Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha” o viceversa.

Y aquí y hasta mayo del próximo año – como mínimo – estaremos los ciudadanos recibiendo andanadas de promesas limosneras a cambio de votos. Pedro Sánchez, con fanfarrias ruidosas, esparcirá a través de todos los medios de comunicación una nueva limosna cada semana que se sumará a las anteriores para cambiársela al ciudadano por su voto. De tal forma lloverán las limosnas que España puede alcanzar la categoría de ser el primer “país pordiosero” de Europa, semejándose más a la Argentina peronista que a un país dentro de la UE.

No puedo terminar sin decir que en España hay millones de ciudadanos que prefieren las limosnas, aunque para ello tengan que perder su libertad y su dignidad, sin embargo, eso no es bueno ni para ellos ni para España. Es imposible que un país pueda prosperar sin dignidad y sin cultura al albur de lo que al papaíto de turno se le ocurra.

