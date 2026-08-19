Chani Henares llama de todo al jeta Sánchez y sus borregos por abandonar a los ceutíes

La nefasta gestión de la crisis en Ceuta por parte del Gobierno Sánchez es una más al histórico de despropósitos de este Ejecutivo que anda como pollo sin cabeza.

Chani Henares, histórico periodista y escritor, no se guardó nada contra el líder de los socialistas y sus ministros y lanzó una aguda crítica este 18 de agosto de 2026 en ‘En boca de todos’ (Cuatro).

«Desde el jefe, que sigue bañándose en la mareta mientras los ceutís no pueden pisar sus playas, hasta los ministros que, en tres cuartas partes, hacen lo mismo. Y el que no ha ido a mentir, ha ido a insultar, como hizo la ministra de Sanidad, llamándoles xenófobos», subrayó el escritor.

En este sentido, recalcó el analista que estamos ante la visualización de lo que es un «desgobierno, no un gobierno».

«Un presidente que ha hecho total dejación de su deber de manera absoluta, y unos ministros que van como pollos sin cabeza. Todavía queda en la memoria aquella declamación del ministro Álvarez. Los argentinos le hubieran puesto inmediatamente un mote maravilloso: el petiso pomposo».

La permanencia indefinida de 10.000 migrantes

Chani afirmó que lo peor es lo que ha sucedido con «la última ministra».

«Lo que ha dicho es que se quedan. Así de sencillo. Eso que dice «provisional» significa que se quedan. De la invasión se van a quedar 10.000 personas. Los 10.000 que están aproximadamente en Ceuta no se van a ir. Los van a encalomar ahí, lo mismo que van a encalomar a los menas».

El periodista recalcó que es la primera vez que un Gobierno está con el enemigo en lugar de mirar por el bien de los españoles.

«Aquí lo único que se oye son églogas al rey marroquí, a la colaboración. Nos la han metido doblada y ahora nos dejan ahí todo eso».

Cifras contradictorias y falta de transparencia

Chani Henares afirmó: «La realidad es que no hay ningún diagnóstico». Según explicó, los ministros hablan de cifras que «no tienen nada que ver con lo que luego cuentan los vecinos».

Henares sostuvo que las autoridades están intentando «cargarle el muerto a otros», incluidas las ONG, y cuestionó la financiación de estas organizaciones: «¿Conocéis alguna ONG que se mantenga de fondos propios? No hay organizaciones más gubernamentales y más pagadas que las ONG». Por ello, reclamó: «Ya basta de ir por el mundo haciendo el bueno con nuestros impuestos».

Ante la pregunta de si los ceutíes que tienen miedo de salir a la calle son xenófobos, respondió: «Pero ¿cómo no van a tener miedo?». También criticó a la ministra de Sanidad, a quien calificó de «absoluta y totalmente una sinvergüenza», y afirmó que los responsables políticos no acuden a Ceuta para ayudar, sino para «ver cómo arreglan este embrollo y logran cargarle el muerto a otros».

En su opinión, las decisiones adoptadas han «enquistado el problema». Según sus palabras, con las medidas anunciadas se les está diciendo a los ceutíes: «Daros por jodidos».

Por otra parte, sostuvo que el actual Gobierno no podrá mantener esta situación indefinidamente, porque «pronto o tarde tendrán que convocar elecciones y podrá haber algún gobierno». En su opinión, «este gobierno no gobierna, no hace absolutamente nada» y «parece que está con el enemigo».