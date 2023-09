José Manuel García Albarrán: «Un ‘telonero’ en la investidura: la cobardía de Sánchez»

Ocurrió lo que ya estaba previsto o lo ‘más que cantao’ que diría un castizo…

Alberto Nuñez Feijóo, candidato a la Presidencia del Gobierno por haber ganado las elecciones del 23-J con 137 escaños, frente a los 121 que obtuvo Sánchez no tuvo más apoyos que los previstos -VOX, UPN, CC- y se quedó con 172 frente al bloque formado por PSOE y todos los demás partidos de izquierda, nacionalistas catalanes y vascos con representación parlamentaria que sumaron 178.

¡Todos contra uno o si lo prefieren ‘uno contra todos’!

Hasta aquí todo lo previsto y normal ¿verdad? ¡Pues no!

El debate de investidura, obviando el previsible resultado, ha tenido en mi opinión, una intervención intensa, serena y educada del candidato Feijóo aunque no exenta de dureza, claridad y valentía contra los partidos independentistas y en especial contra EH Bildu, contra la actuación del gobierno y en particular contra las mentiras recurrentes y continuadas de Sánchez en temas tan decisivos y de gran importancia como la negociación con el prófugo golpista Puigdemont de ‘la amnistía’ y ‘el referéndum’ de cuyos resultados y documentos intercambiados con JxCat y Puigdemont no se ha ‘filtrado’ ni una sola palabra, aunque estos se jactan de que “ya hay un acuerdo firmado, aunque le faltan unos detalles por acordar”

¡Pero luego estos mismos del PSOE son los que presumen de ‘transparencia’!

Cuando esperábamos expectantes la comparecencia de Sánchez en la réplica a Feijóo, se produjo ‘la sorpresa del día’ apareciendo el diputado socialista -Óscar Puente-exalcalde de Valladolid y exportavoz del gobierno de Sánchez en 2017, por un breve periodo de tiempo (solo 2 comparecencias) dado su verbo invasivo, mal educado y tosco que le aportó incluso broncas y enfrentamientos con sus compañeros de partido político.

Este ‘individuo’ es un claro ejemplo de que, aún habiendo pasado por la Universidad, la Universidad no ha pasado por él.

La alcaldía la ejerció entre 2015 y 2023 pero siempre precisó de los votos de otros grupos de izquierda y sin embargo ahora critica que haya perdido la alcaldía por haberla obtenido el PP con los votos de VOX.

Su intervención centrada, no en rebatir el programa de gobierno expuesto por el candidato, sino en un ataque directo, agresivo y maleducado contra su persona incluyendo incluso alusiones directas a “su posible relación con la familia Fariña”, intentando con ello sembrar una duda falsa e impresentable sobre su pasado.

Su intervención provocó estupor e indignación en la bancada derecha y un inexplicable regocijo, risas y aplausos en la bancada izquierda con especial satisfacción en la bancada azul comandada por el Presidente ‘silente’ que aplaudió a rabiar la actuación de su telonero y le felicitó efusivamente al finalizar su ‘actuacion’ Al parecer esta intervención ya la había decidido Sánchez semanas antes. ¡Impresentable, bochornoso y antidemocrático!

Pudimos ver como Feijóo siguiendo en su línea serena y educada no dedicó ni un solo minuto para rebatir su ‘abrupta’ y ‘faltona’ intervención, si no que se limitó a decir que “no iba a participar en ese Club de la Comedia”. ¡No se merecía otra cosa este fiel telonero!

Sin embargo sí se dirigió en varias ocasiones a Sánchez para reprocharle su decisión de no comparecer para explicar a los españoles las negociaciones sobre la Amnistía y otras que le ha impuesto Puigdemont.

El aludido a veces poniendo ‘caritas’ y otras veces riéndose e intercambiando su regocijo con Calviño, una vez más hizo gala de su mala educación y prepotencia… ¡Es lo que hay!

A falta del trámite legal del próximo viernes, en donde ya se sabe de antemano qué Feijóo tampoco podrá obtener una ‘mayoría simple’ nos queda por soportar otra semana o semanas de ‘incertidumbre’ aunque Sánchez ya se ve durmiendo en su colchón y volando de nuevo en su Falcom, sin tener en cuenta que las pretensiones del chantajista no terminan nunca y que aún debe ser propuesto por S.M. el Rey Felipe VI quien debe citar a todos los representantes de los partidos políticos -uno por uno- que han obtenido el 23-J la representación parlamentaria.

Ni los medios de comunicación ‘afines’ ni la prensa ‘del régimen Sanchista’ han dicho una sola palabra de este trámite legal que, olvidan, puede tener una vital trascendencia en el desenlace de este trascendental momento para la estabilidad Nacional.

¿Alguien cree que el Rey puede hacer caso omiso a su juramento de hacer cumplir la Constitución y Salvaguardar y Defender la Integridad Territorial?

Creo que Sánchez tendrá que explicar a S.M. Felipe VI-quién le apoya y porqué- dejándole claras al menos las condiciones para el apoyo que ha pactado con un partido que el 1-O de 2017 intentó dar un golpe de Estado contra España y que en la actualidad parece ser que con sus escasos 7 escaños pretende ser ‘el Capo’ de esta ‘mafia Sanchista’ cuyo único fin es seguir en el poder aunque le cueste vender a su País enfrentándose a gran parte de los ciudadanos -un 70% está en contra de la Amnistía- y por supuesto de la decisión unilateral, de tan sólo una parte de catalanes y vascos -aunque quieran hacer creer que son mayoría- de independizarse rompiendo la integridad territorial de España, única Nación reconocida a nivel internacional.

Si no rectifican, la única salida a esta insólita situación será una repetición de Elecciones Generales con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos y en suma para España.

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado