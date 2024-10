Manuel del Rosal: «El jardín y los jardineros»

“No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino” Confucio, pensador chino

Con 17 años me fui voluntario al ejército. Durante los 18 meses de servicio militar, compaginé las labores concernientes al ejército con el estudio. El Capellán castrense me ayudaba. Tras cumplir el tiempo de servicio a mi patria, me despedí del Capellán expresándole mi agradecimiento y él me regaló un libro que aún conservo en mi biblioteca. Me lo dedicó con las siguientes palabras: “Eres jardinero de los campos de España. Cuida que los brotes se levanten lozanos y hablen de tu bondad de jardinero” Eran los tiempos en los que se amaba a España.

¿Se ama hoy a España? ¿Sienten los españoles de las dos últimas generaciones el sentimiento patrio? Lo que se lee, lo que se escribe, lo que se oye, lo que se percibe en la sociedad es – desde mi punto de vista – todo lo contrario

Las nuevas corrientes, doctrinas, tendencias, ideologías (¡Qué daño están haciendo las ideologías a España y a los españoles ¡) que se han ido apoderando del ciudadano, les han hecho olvidar la palabra patria. España ya no es una patria, es un país que no transmite calor a los ciudadanos ni lo recibe de estos. España lleva años y años siendo menoscabada como nación por los sucesivos gobiernos sobre todo por los gobiernos de izquierdas.

Imaginemos que España es un jardín y que nosotros los ciudadanos somos los que elegimos a los jardineros que deben cuidarlo para hacer que crezca en la belleza y en la abundancia. Los elegimos cada cuatro años para que eviten que las malas hierbas afeen nuestro jardín, para que este permanezca lleno de color y de olor. Y para ello, nosotros los ciudadanos les decimos cada cuatro años a nuestros jardineros de España que pongan en marcha los mecanismos necesarios para, no solo mantener el jardín, sino para hacerlo crecer. Somos nosotros los ciudadanos del jardín España los primeros que nos vamos a beneficiar de que nuestro jardín esté bien cuidado, crezca en belleza, en variedad, en especies y nos haga la vida más placentera, más rica, más variada.

Se supone que a nosotros los ciudadanos las malas hierbas que afean, ahogan, impiden el desarrollo armónico de nuestro jardín España, no nos gustan, no queremos que colonicen nuestro jardín y con el paso del tiempo se convierta en un secarral donde anidan los malos olores, la fealdad; donde el agua ha dejado de correr por nuestros ríos. El jardín España, que ha sido abandonado por los pájaros cantores que huyen del vergel que era hace años, han sumido a este en un silencio de cementerio,

Y para que esto no suceda elegimos cada cuatro años a los jardineros para que lo cuiden con amor y con esmero, Jardineros que sientan a España, que la amen, que la vean como su patria y, siendo así, el jardín España seal ejemplo a seguir por otras naciones, Pero no es así, sino todo lo contrario.

Nuestro jardín España aparece ante nuestros ojos cada vez más seco, más feo, más abandonando. Más prisionero de las malas hierbas que lo atenazan, le impiden crecer armoniosamente y lo van esquilmando paso a paso. Nosotros, viendo semejante panorama deberíamos reflexionar si nuestras decisiones a la hora de elegir nuestros jardineros lo hacemos desde el amor a España. Debemos empezar a analizar nuestra elección de los jardineros que gobiernan el jardín España, porque puede que no sean las malas hierbas las causantes de la situación que vive el jardín, sino el abandono al que lo tienen sometido los jardineros encargados de su gobierno. Y no olvidemos que los jardineros son elegidos libremente por nosotros los ciudadanos.

MAROGA