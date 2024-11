Rafael López Charques: «Jaula de grillos»

A eso se parece cada vez más, por desgracia, nuestro país. Todo es alboroto y desorden. Los que hacen de grillos cada día aumentan, y su estridulación ya nos suena, no a música celestial, pero sí a música de fondo en nuestras vidas, puesto que no hay manera de dejarla de oír.

Decimos esto porque cada vez aumentan las trifulcas entre nuestros políticos, no solo los de un partido contra los del contrario, que sería lógico sino, y esto es lo más grave, dentro del mismo partido o ideología. En otras palabras, están a ¡sálvese quien pueda!

Recientemente el Consejo de Ministros, por iniciativa de “cum fraude” ha aprobado por decreto, para algo están, el cambio del sistema de elección parlamentaria del consejo de RTVE. Como era de esperar, no ha sido para democratizarlo, sino para tener un mayor control de ese órgano y consecuentemente de la radio televisión española. Deben comprenderlo, hay que contrarrestar la bazofia que muchos medios de comunicación sueltan contra el desgobierno.

Hay que reconocer que insufrible jefe nuestro, esperemos que por poco tiempo, tiene suerte. Está de viaje, cinco viajes que durarán tres semanas, por diversos países exóticos, acompañado de su señora, a la que por cierto se los pagamos los españolitos. Si son viajes de carácter político sobra su señora; si en el fondo son de placer, que se los pague ella.

Decimos que tiene suerte porque así se ha librado de dar la cara ante lo que ha acontecido en nuestro país, aunque eso para él no es problema, con tal de cambiar de opinión cuantas veces haga falta, asunto solucionado.

Efectivamente, ha impuesto un silencio informativo de tres días, teóricamente por respeto a las víctimas, cosa que no se cree ni él. Opinamos que lo ha hecho para no tener que responder a las múltiples preguntas que se le hagan en cuanto se pueda, sobre lo que está pasando en nuestro país. De momento escurre el bulto, que es de lo que se trata.

Suponemos que a los damnificados les prometerá ayuda, toda la habida y por haber, pero esas personas tendrán en cuenta lo que pasó cuando ocurrió la desgracia del volcán de La Palma, muchos todavía la están esperando. “Cum fraude” desconoce que “obras son amores y no buenas razones”, por lo tanto un buen consejo que les damos, es que esperen sentados.

Por ejemplo, se querrá saber qué opina del tinglado que se ha montado en relación con el comportamiento sexual de cierto ya ex político. ¿Sabía algo? ¿No sabía nada? Parece ser que en los círculos políticos de altura se tenía conocimiento del tema. ¿Y él? La respuesta que nos dará, si algún día logran interrogarle sobre el tema ya nos la imaginamos.

Ante todo, tranquilidad. La asociación mayoritaria de fiscales ha exigido la dimisión inmediata del Fiscal Jefe, pero no se preocupen, a no ser que el citado los escuche, cosa que parece muy improbable, lo seguiremos teniendo en su puesto, dado que nuestro ejemplar jefe no lo cesará. ¿Una borrasca más? Da igual, donde tantas se han aguantado, una más no se nota.

Como pueden comprobar, estimados lectores, estamos en una verdadera jaula de grillos. El que más escándalo arma es el que mejor vive. Para colmo, si echamos mano de las hemerotecas, todavía tenemos que aguantar sus manifestaciones poniéndose como ejemplo en todo y echando la culpa a los demás.

Lo más grave de todo esto, es que las consecuencias las pagamos los ciudadanos, Deberíamos meter a los grillos en una jaula de por vida y no dejarles salir. Aun así, seguiríamos escuchando sus majaderías y estupideces, pero viviríamos mucho más tranquilos.