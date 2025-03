Victor Entrialgo de Castro: «El espantapájaros»

En un lugar de cuyo nombre sí puedo acordarme aunque esté casi irreconocible, aparecieron no ha mucho unos hombres subidos en un Peugeot que pusieron un espantapájaros en medio de un páramo para defender los cultivos y servir, decían, a la Nación.

Con el pelele frívolo y superficial las que comían el grano ya no eran gaviotas sino aves de rapiña y serpientes que aun siguen chantajeando a la Nación a la menor ocasión como lo hicieron durante décadas con la muerte y el terror, por culpa de una secta que permite que un espantapájaros continúe subastado la Nación.

España es un país curioso, que no ha removido aún de la presidencia a éste muñeco de trapo que quería prescindir del Ministerio de Defensa y ahora pretende defenderse de Putin con las caderas. Si algún día la España mansa se entera de lo que está haciendo con su Nación este maniquí de traje y pensamiento raquíticos, no quiero ni pensar lo que podría pasar.

En lugar de espantar a los depredadores el espantapájaros los convoca y reune e insta a las aves de rapiña y a las serpientes a que se coman los cultivos. ¿Se han olvidado los españoles de los tiros en la nuca? ¿No recuerdan, siquiera un día, los mil asesinatos a sangre fría de serpientes terroristas y se conmueven con los de las películas? ¿Han perdido los españoles su dignidad como los sanchistas? Porque antes yo creo que algunos la tenían.

El espantajo que no habla sino para humillar un día tras otro a la oposición, pretende ahora «cambiar impresiones» con todos menos con la tercera fuerza de la Nación mostrando la bolita del «enemigo inventao» mientras mueve los cubiletes. Pero, bien pensado, ¿alguien ha oido hablar alguna vez a un espantapájaros?

Incapaz de elaborar un pensamiento propio que no sea una trampa, el muñeco no dice más que frases precocinadas como «con Vox no, pero con los comunistas que apoyan a Putin sí, incluídos ex-terroristas que dicen que «armarse no lleva a ningún lado», algo que si no es por las armas jamás habrían logrado.

«Escenario de guerra» dice el pelele al tiempo que debilita a su propia Nación sacando a España de Cataluña, vendiendo su alma al diablo por siete votos.

Entre tanto, «Todos» los que metieron al muñeco en el Peugeot, el escudero Ábalos y los navarros, aparecen ahora misteriosamente enriquecidos. Todos los que negaban y decían una y otra vez que no, resulta que ahora la instrucción del Supremo y la UCO dicen que Sí.

Se están llevando los melones aunque nos distraigan con el coco de la resistencia que ellos mismos han creado. Más que un espantapájaros que vende la nación para comprar el poder, necesitamos banderas porque movidas por el viento son más baratas y efectivas para asustar a las aves de rapiña que se están llevando nuestros melones.

Víctor Entrialgo