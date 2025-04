Rafael López Charques: «Se ve venir»

Efectivamente, si no cerramos los ojos y aceptamos convertirnos en lo que quieren que seamos, las cosas están muy claras.

Solo tenemos que estar un poco atentos a las actuaciones, comportamientos, propuestas, consejos, dichos, etc. de la mayoría de los políticos que nos mangonean, nunca mejor dicho, no de todos, es cierto, y no tendremos dudas de a dónde nos quieren conducir.

Se lo diremos nosotros, a una nueva nación que no tenga nada que ver con la en que ahora vivimos, con la falsa promesa de que seremos felices.

Nosotros discrepamos porque siempre hemos mantenido que toda persona, sin dañar ni molestar a nadie, tiene perfecto derecho a vivir como crea conveniente. Es su vida y debe vivirla ella, no consintiendo bajo ningún concepto tener que vivirla como le digan los demás.

¿Qué pasa en nuestro país? Que “cum fraude” y compañía, además de algunos otros, es cierto, tratan de inculcarnos sus ideas de cómo proceder. Como hay que reconocer que para lo que les conviene tienen astucia, también adaptan ideas de fuera de nuestras fronteras si les convienen a sus fines.

Nos marean todos los días con el tema del cambio climático, echándonos la culpa, más o menos directamente a los ciudadanos de a pie. A continuación, nos dicen como tenemos que comportarnos para que no ocurra, o para paliarlo por lo menos. Lo curioso es que siempre tuvimos entendido que dichos cambios siempre los hubo cada doscientos, trecientos o cuatrocientos años. Ahora resulta que los culpables o al menos responsables somos los ciudadanos. ¡Milagro! Nunca creímos que tuviésemos tanto poder en el universo.

La solución es, como no podía ser otra, que hagamos lo que nos dicen, porque además así seremos más felices. y viviremos mejor. Asunto arreglado.

Últimamente han empezado a marearnos con otra historia, el ”kit de supervivencia”. Nos hacen propaganda del mismo y nos incitan a comprarlo porque, al parecer, resolverá todos los problemas que se nos avecinan, al menos por setenta y dos horas.

La verdad es que nos parece ridículo, una tomadura de pelo. Nos gustaría saber quién o quienes han tenido la feliz idea, y que beneficio les reportará, porque como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, somos muy desconfiados, sospechamos que en todo el asunto “hay gato encerrado”

Según parece un separatista catalán y otro vasco se han reunido para analizar la nueva situación geopolítica y la independencia estratégica que debe adoptar Europa. Creemos que hubiese sido más provechoso para todos los españoles que en la reunión hubieran acordado no poner trabas a la reconstrucción de nuestro país, que también es el de ellos, les guste o no. Si no aceptan lo que le gusta a la mayoría lo tienen muy sencillo váyanse, tengan por seguro que no se lo vamos a impedir.

Lo que está claro y se ve venir, desde hace tiempo, es que tanto desde fuera de nuestras fronteras, como desde dentro de ellas, hay gente, con poder e influencia, que trata de organizar nuestra vida como más les convienen a ellos.

Lo anterior no podemos consentirlo, se vive una sola vez, por lo que, para bien o para mal, no aceptaremos el desafío que en si implica.

Desengáñense los que nos dicen cómo proceder tratan por todos los medios que les hagamos caso porque es lo que les conviene.

Si de verdad se preocupan por nosotros los gobernantes, que se dejen de cuentos, actúen con honestidad y honradez, anteponiendo nuestras necesidades a cualquier otra cosa, y no traten de lavarnos el cerebro.