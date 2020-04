LO SUYO Y LO MÍO

I

OBRAS SON AMORES

(29.03.20)

La mala hierba, que en mi huerto hay mucha,

No muere; en el de los Rojos tampoco;

Éstos, de prisa o poco a poco,

Una de dos: o te dan una ducha

Fría, o te asan como una trucha;

O te asustan con su qué viene el coco,

O de su rencor encienden el foco;

En cualquier caso, te rompen la hucha,

Y si les denuncias, o se hacen el loco,

O en tu denuncia se limpian el moco;

Si quieres beber, te quitan la garrucha

Del pozo, y si gritas, nadie te escucha;

¡Joder con los Rojos! … Sople el siroco,

O el cierzo, … ¡te azuzan la chucha!.

II

UN SEXTO SENTIDO

(28.03.20)

Siempre he tenido poca fortuna,

Aunque dicho así no tiene sentido,

Pues, por no tener, nunca he tenido

De mayor cama, ni de niño cuna;

Fortuna es positivo y alguna

Connotación tiene con haber vivido,

O en algún momento haber poseído,

Pongo por caso … ¡una casa en la luna!;

Aunque lo parezca, no me he salido

Por peteneras; tan sólo ha sido,

-Pues la ocasión es más que oportuna-,

Que, empujado nuevamente por una

Querencia normal de un sexto sentido:

Que este Gobierno … ¡no es Fuenteovejuna!.