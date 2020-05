Pablo Delgado Escolar: «El caradura»

Son muchos los apelativos que se le dan al inane presidente del gobierno que sufrimos, y todos son con carácter despectivo; pero hay tantos que sería muy largo describirlos aquí. De todos ellos se siente orgulloso este señor (no tiene otra cosa de la que presumir), especialmente el de mentiroso; su vida no sería nada sin la mentira. He indagado y nadie ha conseguido encontrar una sola verdad entre sus afirmaciones. Si a mí me pillan en una mentira, me hunden para toda la vida; él se muestra altanero y orgulloso cada vez que se da cuenta de que han descubierto su falsedad.

Pero vemos también que D. Pedro el trola pretende presumir de algo que todos sabemos muy bien que es incierto (todos menos algunos borregos), como es el que en sus interminables mítines en las apesebradas y subvencionadas televisiones, pretenda hacernos creer que su gobierno es el mejor del universo. España goza de la mejor sanidad del mundo. No obstante, somos campeones en contagiados y fallecidos por el Covid-19. ¿Es culpa de la sanidad o de tener el peor gobierno del planeta? ¡¡¡Caradura!!!

Ahora quiere parecer bondadoso y empieza a darnos “rienda suelta” a las libertades de las que antes nos privó, en vista de que no logra controlar las devastadoras consecuencias del virus. ¡Qué bueno nuestro presidente! Ante su incapacidad para tomar las medidas acertadas, y su impericia para dialogar y establecer normas de común acuerdo, ha decidido este invento de la desescalada, pues con él podrá imputarnos a los ciudadanos o a la oposición política, no haber conseguido el control de la pandemia.