‘Gibraltar Español’: Campaña de recogida de firmas

La sociedad española está inmersa en múltiples problemas, el último el del gran apagón eléctrico con una responsable máxima, la Presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor con un sueldo de 560 mil euros anuales.

Pero la sociedad española tiene pendiente una reivindicación a la que los sucesivos gobiernos de España no le conceden prioridad, y afecta ni más ni menos A LA DIGNIDAD DE ESPAÑA Y DE LOS ESPAÑOLES. Es absolutamente bochornoso que España no haya recuperado la soberanía de una parte de su territorio pese a las múltiples resoluciones de Naciones Unidas que afirman, sin rodeos, que ese territorio debe estar bajo la soberanía de España.

Cuando el que suscribe este llamamiento denunció los ataques a España a sus pescadores, el paraíso fiscal de blanqueo de capitales y de contrabando de tabaco (entre otras muchas cuestiones) en el que participan las autoridades gibraltareñas, me encontré solo sin el más mínimo apoyo de las autoridades españolas.

Se me condenó en rebeldía por parte de la fantasma Corte Suprema Gibraltareña, y se me multó con 105.000 dólares (CIENTO CINCO MIL) que se me vienen descontando de mi pensión de jubilado.

El pirata Fabian Picardo, Ministro principal de Gibraltar, no solo incumple la resolución de Naciones Unidas sino que incluso se permite “chulear” a los sucesivos gobiernos de España que únicamente responden con una simple queja a través de los sucesivos Ministros de Asuntos Exteriores.

Se invaden aguas territoriales españolas, construyendo espigones y macro-proyectos urbanísticos, se lanzan bloques de hormigón en aguas territoriales españolas para que los pescadores no puedan faenar y se persigue a pescadores y a patrulleras de la policía aduanera española.

Ésta es una humillación a España y los españoles y, mientras tanto las autoridades españolas, tienen como prioridad ceder de manera infame el Sahara Español a Marruecos, reconocer el estado palestino, condonar deudas a regímenes totalitarios, rendir pleitesía a la China comunista, etc. mientras no tienen la más mínima dignidad y renuncian a reivindicar un territorio robado por el pirata Fabian Picardo,…

Es por ello que no nos queda más remedio que hacer un llamamiento a la sociedad civil española.

Gibraltar por mucho que traten de blanquear su imagen sigue siendo un reducto de piratas y contrabandistas, base y centro de multitud de operaciones ilegales, al mismo tiempo que un paraíso fiscal, en el que existe, entre otros, tráfico ilegal de tabaco.

Primera fase:

Recogida de firmas para entregarlas ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Congreso de los Diputados, Embajada de Reino Unido y Naciones Unidas

Segunda fase:

Concentraciones en la Embajada de Reinos Unido y Ministerio de Asuntos Exteriores en España

Tercera fase:

Concentración ante la mansión de súper lujo que el pirata Fabian Picardo tiene el urbanización de Sotogrande, Municipio de San Roque.

En Madrid, mayo de 2025

Miguel Bernad Remón

Secretario General de Manos Limpias