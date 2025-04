Jésica y las visitadoras

No tuve el honor de conocer personalmente a don Mario, que en paz descanse, pero sí soy deudor de sus muchas obras, con algunas de las cuales me he desternillado de risa.

Y otros me han hecho pensar.

La proliferación de visitadoras en la política del PSOE, y sus enchufes en empresas públicas, me inducen a animarles, los que no lo hayan hecho ya, a leer “Pantaleón y las visitadoras”, la genial -y esperpéntica- obra de nuestro último Premio Nobel de Literatura, pues don Mario tenía la nacionalidad española, además de un título nobiliario, que le otorgó don Juan Carlos I.

Muy merecido, además.

Marquesado de Vargas Llosa al que le falta la Grandeza de España, que debería concederle don Felipe VI, a título póstumo, pero ya sabemos que el rey actual es alérgico a los títulos, y posiblemente hasta a la realeza, pues en sus más de diez años de reinado, no ha concedido ni uno…

Pues, ¿si don Mario no es un Grande de España, de España y del mundo, quién puede ostentar esa distinción con mayores merecimientos…?

Sobre Jessica en cuestión, y vista su actual dedicación a la profesión de Madame, según los medios de comunicación, y no desmentida por ella ni por nadie, ¿No debería nombrarla Pedro Sánchez Directora General de Visitadoras, y crear un cuerpo de funcionarias, nombradas a dedo, evidentemente, para ejercer tan necesaria función…?

Serían el descanso de los políticos socialistas, para que entre chanchullos y mordidas, pudieran relajarse un poco, con una buena dotación de suministros, coca, viagra, etc., que la vida de los corruptos es muy dura, siempre buscando el “negocio”, y la forma de arruinar a la nación, en su propio beneficio.

Como siempre me ha gustado colaborar con el poder, es una idea que ofrezco al “puto amo”, en la seguridad de que será estudiada con interés.

Incluso podían contratar al tal “Koldo” como “asesor”, pues de estos asuntos parece que sabe un huevo, o incluso dos.

Claro que una dirección general, tal vez sea poca cosa… Quizá sería preferible un “Ministerio de Visitadoras”, con Jessica de Ministra (así, de paso, se le cierra la boca), y Koldo de Secretario de Estado “catador”, aunque imagino que harían falta una docena de catadores, por lo menos.

¡Estoy seguro de que habría muchos voluntarios!

La selección puede hacerse acudiendo a los catálogos de profesionales, es decir, de “sobrinas”.

Repito, ruego lean la genial novela de don Mario, y pasarán unas horas muy agradables.

Va por usted, Maestro, y ruego rece por esta España a la que tanto amó, y que va directa al sumidero de la Historia.

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor