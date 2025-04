Pisos compartidos y pisos divididos

Hace siete años que los españoles y residentes sufrimos el régimen sanchista.

Durante estos años, prácticamente no se han construido viviendas sociales, al menos por parte del gobierno, más bien desgobierno, y la mayoría de las autonosuyas, están más a sus cosas…, que no son las nuestras: el separatismo, la imposición dictatorial de los dialectos vernáculos, etc., en un claro retroceso frente a la historia y al mundo.

En lugar de trabajar todos para vivir en una nación fuerte, andamos divididos en guerras de taifas, donde los sátrapas regionales quieren ser pequeños estados, que pintarán menos en el concierto internacional que Pichorras en Pastriz, como decimos en Zaragoza.

Cada año aumenta la población, como consecuencia de la invasión y okupación que sufrimos, en pleno plan Kalergi, y con el nuevo Conde Don Julián, Pedro Sánchez, abriendo las puertas de par en par, para que venga lo peor de cada casa, en términos generales, y salvo excepciones.

Ello supone que ante la carencia de viviendas suficientes, muchas personas, e incluso familias enteras, tengan que alquilar una simple habitación, con derecho a baño y cocina, obviamente, para poder malvivir, con una mínima intimidad.

Así, los especuladores correspondientes, pueden triplicar, y eso como mínimo, el importe que mensualmente cobrarían por el alquiler del piso correspondiente…

Alquileres que en la mayoría de los casos son en dinero negro, se cobran en efectivo, y no se declaran a Hacienda.

Los propietarios, muchas veces simples herederos, que no han sudado las viviendas heredadas, deben de pensar que la caridad bien entendida, empieza por uno mismo.

Y la mema, digo la ministra de vivienda, ¿a qué se dedica…?

Creo que a operarse y ponerse más guapa (sus pechos han aumentado una barbaridad, al menos aparentemente) y a acumular propiedades inmobiliarias, que ya tiene siete, según la prensa, y eso que lo que es trabajar de verdad, no lo ha hecho nunca.

Además de este fenómeno de la explotación de las nuevas generaciones, y los extranjeros, divorciados, etc., a los que se condena a vivir en una triste habitación, y a precios abusivos, surge otro abuso, que es la “multiplicación” de los pisos, haciendo varios de uno solo, más bien zulos, buscando “soluciones habitacionales”, como diría María Antonia Trujillo, aquella pésima ministra del ramo que tuvimos… ¡Por lo visto, vamos de mal en peor!

(Ahora anda por Marruecos, trabajando a favor de los moros, y casada o liada con uno de ellos. Y no sé si ya se ha convertido al Islam, pero no me extrañaría nada).

En un artículo anterior conté como en mi propia casa, uno de esos usureros había construido cuatro micro o mini viviendas, en un solo pisos, cuadruplicando así los ingresos, pues por cada una de esas “soluciones habitaciones”, de escasamente 30 metros cuadrados, cobra lo mismo que se viene cobrando, a precios de mercado, por el alquiler de un piso similar.

Pues bien, denuncié al “listo” en cuestión, vista la inoperancia de la comunidad de propietarios, y constaté que, al menos en Zaragoza, seguimos viviendo en un estado de Derecho:

“El Consejo de Gerencia… acordó lo siguiente:

Primero. – 1. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido… ampliando cocinas resultando en dicha vivienda una sectorización de cuatro espacios totalmente estancos e individuales (3 con acceso desde el recibidor mediante puerta con llave individual) cada una de estas zonas tiene su correspondiente cocina individual e incluso al cuarto espacio se accede por una puerta distinta a la genérica de la vivienda (puerta de servicio) infringiendo el art. 2.3.16 de las Normas Urbanísticas del Plan General…, toda vez que resulta acreditado que el acto denunciado incumple la normativa urbanística de aplicación o carece del preceptivo título habilitante de naturaleza urbanística u orden de ejecución, o, en su caso, no se ajusta a lo autorizado en aquéllos resultando incompatible con la ordenación vigente,

Tercero. – Advertir al interesado que el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido que mediante este acto se inicia es independiente y compatible con la incoación de un procedimiento sancionador por comisión de infracción urbanística.

Quinto. – Autorizar el acto de dejar el piso en el estado inicial por no ser legalizables las obras realizadas…”.

Esto es lo que yo llamo la fuerza del Derecho.

Y también tener un gobierno municipal como Dios manda, del PP y VOX, lejos de los gobiernos de izquierdas, que aconsejan a los foráneos la patada en la puerta y la okupación, como forma de conseguir una vivienda.

¡Y que se jodan los propietarios!

Una reflexión final, ¿qué futuro estamos dejando a nuestros hijos y nietos, extranjeros honrados, que vienen a trabajar y vivir honradamente, cuándo (algunos) están abusando de ellos, sobre explotándoles y estrangulándoles económicamente, etc…?

Y no hablo del gobierno sanchista, porque de ellos no espero nada. Nada bueno, quiero decir.

Deberíamos recordar que no debemos hacer a los demás lo que no querríamos que nos hicieran a nosotros mismos.

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor