Tom Wolfe, el representante más famoso, junto con Capote, de la corriente periodística y estético-narrativa, denominada Nuevo Periodismo, hablaba así de este movimiento en su obra homónima:

“A finales de los sesenta la noción de «subjetividad» reapareció de otro modo muy distinto. El término de Nuevo Periodismo empezó a ser confundido con el «periodismo de tendencia». Con el auge de la Nueva Izquierda se empezaron a ver con mayor frecuencia periodistas de la especie más pasada de moda técnicamente, como Jack Newfield de The Village Voice, que se titulaban a sí mismos Nuevos Periodistas. Creo que la atracción residía en la palabra nuevo. «Si soy un periodista de la Nueva Izquierda… entonces tengo que ser un Nuevo Periodista»”.

Kapuscinski, definió así esta corriente estilística: “Así fue como el Nuevo Periodismo nació de la combinación de dos ámbitos hasta ese momento diferentes: uno, los acontecimientos y las personas reales que nutrían al periodismo tradicional, el otro, las herramientas y técnicas de la ficción que enriquecían la descripción de esos acontecimientos y personas. Las obras que resultaron de esa mezcla constituyen esta nueva clasificación que se conoce como Nuevo Periodismo”.

Como los periodistas de la Nueva Izquierda deben crear un Nuevo Periodista, el 26 de febrero de 2025, la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), una caterva de insolventes mentales con la preparación intelectual de un niño de séptimo de EGB, dieron lectura a un manifiesto para inaugurar una nueva forma y estilo de periodismo, el Periodismo de Verdad. Este Periodismo de Verdad, platónico en sentido lato e hipocrático en sentido estricto, pretende desterrar el periodismo irreverente y fascista del foro parlamentario.

Dos arrianos, Bertrand Ndongo y Vito Quiles, son los culpables de esta querella entre Güelfos (negros y blancos) y Gibelinos. La APP les acusa a ambos, de no cumplir determinados requisitos deontológicos para poder tener el carné de periodistas, y que, por lo tanto, no son Periodistas de Verdad. Así las cosas, el pasado 13 de mayo, los Periodistas de Verdad, hicieron en comandita escarnio público del periodista Ndongo, simplemente, porque el periodista de origen camerunés preguntó a una diputada lo que ellos no se atrevieron a preguntar.

El 13 de agosto de 1993, se reunieron en Marbella: Luis María Ansón, Pablo Sebastián y Luis del Olmo , Pedro J.Ramírez, José Luis Balbín, Manuel Martín Ferrand, Antonio Burgos, Antonio Herrero, José Luis Gutiérrez, Julio Cerón, José María García, Federico Jiménez Losantos, Camilo José Cela, Antonio Gala, Francisco Umbral, José Luis Martín Prieto, Antonio García-Trevijano, Raúl del Pozo y Julián Lago, con el objetivo formal de fundar la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes (AEPI), y con el objetivo material de acabar políticamente con Felipe González y su régimen de corrupción.

Este conjunto de sujetos integrados en la APP, ¿a qué se dedican?; ¿qué escriben?; ¿qué formación tienen?; ¿qué investigan?; ¿qué análisis críticos realizan?; ¿qué han leído en su puta vida?

En los años ochenta del pasado siglo, Sánchez Dragó, grabó en la Biblioteca Nacional un programa de debate, con el rótulo: “España como problema”. Participaron el Catedrático, José María Jover Zamora; el historiador, Ernesto Giménez Caballero; el escritor y Académico, Gonzalo Torrente Ballester; el Catedrático, José Luis Abellán; y el periodista y escritor, Federico Jiménez Losantos. También nos acordamos de La clave de José Luis Balbín.

Estos Periodistas de Verdad, que ni han leído ni conocen a Azorín, Umbral, Zola, Montanelli, Oriana Fallaci o Nellie Bly, y que desprecian a todos los nombres y autoridades citados hasta ahora (franquistas, republicanos o monárquicos), viven con una pasión turiferaria y de servidumbre por la clase política, sin precedentes. El Periodismo de Verdad, introduce al reportero-analfabeto solidariamente con el sujeto político, y junto con el Gobierno son Uno y Trino. Periodistas turiferarios y Periodismo vertical, una integración total en el Estado, el sueño de Mussolini.