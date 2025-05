Justicia Social y los 500 de Barajas

El artículo 1 de la Constitución dice que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho…”.

Como todos sabemos, pues los medios comprados o alquilados –por no decir prostituidos-, al servicio del régimen comunista sanchista no paran de bombardearnos con la noticia, hay unas quinientas personas que duermen en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, de forma permanente.

No todos son inmigrantes, pues también hay españoles, que carecen de una vivienda, digna o indigna, y prefieren hacerlo allí, por estar más “seguros” (presuntamente), y resguardados de las inclemencias del tiempo.

El régimen, por medio de AENA, que supongo dependerá del Ministerio de Transportes, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la Villa y Corte, se echan mutuamente la patata caliente, de unos a otros…

Pero vayamos a la raíz del problema: ¿Quién ha generado esa eclosión, y entrada masiva y descontrolada, de inmigrantes en España…?

Pues tanto el PP como el PSOE, aunque bastante más “la PSOE”, sobre todo en los siete últimos años, bajo la égida destructora de Pedro Sánchez.

Es cierto que hay un tipo de inmigrantes que merecen la mayor protección, como son los refugiados políticos, pero la realidad es que éstos son minoría.

El PSOE acostumbre a crear problemas, y luego esconder la cabeza bajo el ala, y así ha sucedido, una vez más.

Cuando explote la bomba de la inmigración, con la quema masiva de coches por las calles, y no quiero dar ideas, etc., el PSOE ya no gobernara en España…, o nuestra Patria habrá dejado de existir.

Y las soluciones tendrán que buscarlas e implantarlas gobiernos de derechas, con la firme oposición del PSOE, y los partidos separatistas y filoetarras.

Veamos qué soluciones ha encontrado el régimen comunista sanchista:

Enviarle una carta al Alcalde de Madrid, para invitarle a sentarse y buscar una solución al problema, que obviamente pasa por que el Ayuntamiento se haga cargo del alojamiento, manutención, etc., de ese medio millar de personas.

Una carga cargada de expresiones despectivas, cuando no claramente ofensivas…

Y visto que el problema se está agravando, las cabezas ¿hueras? de AENA, obedeciendo órdenes superiores, han optado por cerrar el acceso al aeropuerto, de las 21 horas a las 5 de la mañana del día siguiente, a todas las personas que no lleven tarjeta de embarque, es decir que no sean realmente pasajeros en tránsito.

¿Y qué “solución” les queda a las personas que duermen allí…?

Pues quedarse dentro del aeropuerto, y no pisar la calle, como el señor aquel al que un golpe de estado, o anexión de su país por otro, le convierte en un apátrida, que no puede salir del aeropuerto. (Lo siento, pero no recuerdo ahora el nombre de la película).

¿Y qué pasa con los que sí trabajan, a tiempo parcial, o con salarios muy bajos, que no les permiten alquilar una habitación en algún hostal o pensión de mala muerte, subarrendar una habitación en un piso compartido, etc…?

Pues que se jodan.

Así de claro.

“Soluciones” Sánchez, o soluciones PSOE, según prefieran.

¿Este es el Estado social y democrático de Derecho al que nos quieren llevar…?

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor.