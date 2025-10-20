Carta desde las catacumbas

Ayer se celebró la Jornada Mundial de las Misiones.

Lo que, antes del ´restyling´ semántico, era conocido como el ´Domund´. Un día señalado en mi niñez, cuando los alumnos de colegios religiosos salíamos a la calle, hucha en mano. Unas huchas, por cierto, cuya exhibición pública, en la actualidad, posiblemente nos podría acarrear acabar en ´la trena´. Pero no quiero perderme en la forma, hablando de aquellas macabras huchas, sino profundizar en el fondo; así que, sin más, comienzo con mi reflexión.

Qué difícil es que un sacerdote pueda convencer a un ateo de que Dios existe, sin embargo, la obligación del presbítero (cura), debería ser intentarlo hasta el agotamiento. ¿Es eso así? Lamentablemente, no. Lo habitual es que los párrocos permanezcan confortablemente en sus parroquias, atendiendo a los que allí van, los creyentes, pero sin una labor de evangelización externa con los que por allí nunca van; los descreídos.

El viejo oficio, aquel que tuvo su origen en las palabras de Jesucristo: «id al mundo entero y proclamad el Evangelio», con el tiempo se convirtió en un oficio funcionarial; y como tal, remunerado y vitalicio, quedando el tema de la propagación del Evangelio, como algo residual, encomendado a los misioneros.

Valga como ejemplo de lo expuesto, saber que a finales de 2023, (fecha de la publicación del “Anuario Estadístico de la Iglesia”), el número total de sacerdotes en el Mundo era de 406.996, lo que representaba una disminución de 734 sacerdotes, respecto al año anterior. Pero lo hiriente es que, de estos 406.996 sacerdotes, a nivel mundial, los sacerdotes misioneros tan solo representaban un 0´7% del total.

Normal. Y es que, para ir a predicar el Evangelio a países como Argelia, Sudán, Pakistán, China, Corea del Norte, India, Uganda, Congo, Siria, etc., hace falta algo más que vocación, hace falta mucha convicción, mucha fe, en tanto en cuanto que, amén de las penurias materiales, el sacerdote misionero corre el riesgo de terminar subiendo a los altares, vía martirio; y a lo que se ve, para embarcarse en ese vuelo, no hay empujones.

Por otro lado, el ateísmo y el descreimiento, campa a sus anchas en países tradicionalmente católicos. Ser ateo -hoy en día- es ´chic, mola, y es chulísimo´, amén que, todo lo que suene a religioso, es considerado como ´ políticamente incorrecto´, siendo objeto de burla y chiste, lo cual, no por habitual, deja de molestarme y ofenderme como soldado de Cristo, con las mejillas amortizadas y la yugular a punto de reventar, junto a mi agotada paciencia.

Hasta ahora, el 99% de sacerdotes que hay en Occidente, tenían una preciosa oportunidad de predicar el Evangelio, sin riesgo a perder la vida en el intento. Hoy ya no es así, gracias al multiculturalismo subvencionado, y las políticas suicidas ´woke´ de fronteras abiertas y genuflexión cultural. Amén de aquellos que han confundido predicar el Evangelio, con hacer el indio.

En cualquier caso, tiene ´bemoles´ que tengamos que, salvo honrosas excepciones, ser los laicos los que, al final, demos la cara en calles, plazas, y redes sociales; y no es algo que personalmente me importe, pero sería de agradecer que el clero de oficio, encabezado por su jerarquía con capa, saliera de sus iglesias y catedrales, para pisar la realidad de la calle. Porque si solo se limitan a predicar el Evangelio a aquellos que van a misa, pocos conversos nuevos van a conseguir…Por no decir ninguno. ¿O no?