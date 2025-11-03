Víctor Entrialgo: «Espanto»

Lo que espanta y da miedo no son las calabazas, ni las telarañas ni los fantasmas, de los que andamos sobrados, sino un presidente vampiro consumido y disfrazado mofándose del pueblo y las Cortes llamando circo a la comisión de investigación de su corrupción, una parafernalia sin medios eficaces de control.

Lo que espanta y da miedo es la chulería de barrio de este Hudini, un escapista salido de las saunas visiblemente consumido, echándose palante cuanto más rodeado está con sus gafas de pega y su cátedra de hipocresía mientras el presidente de la Comisión ineficaz del Senado, incapaz de ordenarle al titular de otra institución del Estado el respeto a la misma, pone en evidencia la inutilidad y la falta de representación de las Cortes generales y más aún de sus comisiones.

Lo que espanta y da miedo es esa imposibilidad de las Cámaras para impedir que un Presidente vampiro que chupa la sangre de la Nación continúe ocultando la verdad a la Nación y ganando tiempo, su única defensa con «cincuenta y dos no recuerdo» y «catorce nomeconstas» que asesorado por sus abogados ha utilizado el corrupto vendepatrias para tratar de no ser perjuro y donde evidentemente está el meollo de la cuestión. El que habla de transparencia e iba a colaborar junto a su mujer en la investigación.

La lentitud de los procedimientos a los que asistimos, prolongadas diariamente por los medios, no se debe tanto a las garantías como a los controles del poder y muestra las costuras de un pais desactivado y un farsante riéndose de las Cortes y de la comisión de senadores que investiga su corrupción.

Hudini, que se deshizo en elogios a Koldo dice ahora apenas conocerle; Hudini, que lo mandó al Ministerio para controlar a Ávalos cuyas actuaciones dice desconocer afirma ahora que lo echó porque había que «dar un impulso al gobierno» sin que los senadores insistan en aclarar las fechas dejándole salir casi indemne.

Cuando veo los escaparates con calabazas y telarañas de Halloween, a la gente cambiar de la noche a la mañana sus tradiciones sin debatir siquiera su procedencia, nuestra economía invadida por el capitalismo chino y nuestra política por los enemigos de la Nación sin que el pueblo haga siquiera un amago ante ninguna invasión, pienso con espanto que España es el lugar más”invadible” del planeta.

Lo que espanta y da miedo es que el protagonista y coautor del consenso y el periodo de paz más largo de toda nuestra historia, el Rey Juan Carlos, no estará en su conmemoración, pero Sanchez, su destructor, sí. Y de paso invitará y sacará a pasear a Franco a todos los actos que Sanchez tiene previsto organizar hasta el 2026. Vivimos una pesadilla de espanto a cambio de caramelos. Truco o trato.