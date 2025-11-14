Eva Higueras: «Violencia sexual juvenil»

Como decía George Steiner “aquello que no se nombra, no existe”.

Pero que no nombremos ni hablemos de determinados temas no hace, por desgracia, que sean inexistentes. Uno de estos temas es el abuso sexual infantil y adolescente. Hablar de ello es muy duro pero es necesario tener un conocimiento de la realidad para poder prevenir y poner freno a esta realidad.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado recientemente un estudio sobre la prevalencia de la violencia en la infancia y adolescencia. Del mismo, se nos muestra que que el 48,1% de las personas encuestadas reconocieron haber sufrido en su infancia y adolescencia violencia psicológica y el 40,5% violencia física.

Por otro lado, según el estudio elaborado por la Plataforma de Infancia, a pesar de que en la mayoría de los casos la violencia sexual hacia la infancia es ejercida por adultos, cerca del 9% de la población adolescente de nuestro país sufre violencia sexual por parte de otros adolescentes.

El hecho que, según datos de la Fundacion ANAR, el 62,5% de los adolescentes de entre 13 y 17 años vean pornografía puede llevar a acentuar sus conductas violentas.

Resulta curioso que la mayoría de los casos de violencia sexual en la infancia y en la adolescencia se producen contra menores de entre 13 y 17 años y que también sea esta misma franja de edad en la que se encuentran aquellos adolescentes que infringen esta misma violencia.

Hoy en día no podemos mirar hacia otro lado cuando la evidencia nos muestra que los adolescentes están viviendo una época marcada por la violencia sexual y esta violencia se da con mayor frecuencia en el entorno digital, el cual se ha transformado en una canal a través del cual se aprenden conductas violentas y se ejerce la propia violencia.

El grooming online es un proceso por el cual un adulto establece contacto con un/a menor a través de plataformas digitales con el objetivo de manipularlo/la emocionalmente y obtener beneficios sexuales. Este hecho no solo puede ocurrir en redes sociales, sino que es posible su aparición en aplicaciones de mensajería, videojuegos en línea o cualquier espacio digital en que interactúen los menores.

Ante esta realidad es imprescindible que se adopten políticas públicas que aborden los retos existentes para garantizar una adolescencia sin violencia sexual. Se debe de fomentar una educación afectivo sexual de calidad, educar en el entorno digital tanto a los adolescentes como a las propias familias para conocer los riesgos existentes y las herramientas para protegerlos, se debe incidir en el peligro que representa el consumo de material pornográfico pues ello lleva a normalizar la violencia sexual.

Es fundamental establecer canales de comunicación y de denuncia adecuados a las edades de las personas afectadas pues solo así podremos hacer frente al hecho que (datos Fundación Vicki Bernadet), de no cambiar nada, 1 de cada 5 niños y niñas padecerán abuso sexual infantil antes de los 17 años, un 60% no recibirá ningún tipo de ayuda y un 90% no reconocerá los hechos sucedidos hasta su edad adulta.