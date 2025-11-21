José Manuel García Albarrán: «El Gobierno de España ‘tocado’ en su línea de flotación»

Haciendo un símil bélico… el Gobierno de Sánchez ha sido alcanzado en su línea de flotación por un torpedo…un torpedo asimilable a la condena de ‘su’ Fiscal General del Estado -García Ortiz- al que tanto Sánchez como sus ministros, ministras, socios y demás palmeros han defendido hasta la saciedad, incluso en los días en que se celebraba el juicio, pretendiendo influir en el Tribunal Supremo con su declaración tajante de que… “estaban convencidos de su inocencia”, constituyendo una clara y reprobable injerencia del poder Ejecutivo en las funciones del poder Judicial. Claro que esto es una máxima a la que ya nos tienen acostumbrados, por desgracia.

García Ortiz ha sido condenado por mayoría de magistrados (5 a 2) a una pena de inhabilitación especial para el cargo por tiempo de dos años, a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros) además, del pago de las costas procesales y una indemnización a Alberto González Amador de 10.000 euros por daños morales.

Las preguntas nos vienen rodadas tras ésta sentencia…

¿Señor García Ortiz, ¿Quien le instó a delinquir por motivos estrictos de conveniencia y oportunismo político?

Si es así, y usted sólo actuó por mandato político, ha ‘retratado’ a la Fiscalía y se ha ‘inhabilitado’ de por vida como juez por haber mentido descaradamente.

“La verdad no se filtra, la verdad se defiende” fueron sus últimas palabras en el banquillo de los acusados ante los Magistrados del Tribunal Supremo. ¿La ha defendido usted? ¿Filtró usted ‘por orden’ el mensaje, documento o los correos referidos al señor González Amador?

Señor Sánchez, ¿Quien le tiene que pedir ahora perdón a los jueces del Supremo y a los ciudadanos?

Señor Bolaños, Ministro de Justicia, ¿Como puede afirmar que acepta pero ‘no comparte’ la sentencia del Tribunal Supremo? ¿Está diciendo implícitamente que es una sentencia ‘fake’ o equivocada?

Señor Oscar López, Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ¿Como puede poner en duda la decisión del Tribunal Supremo diciendo: “Es inocente, a pesar de lo que diga el Supremo”y ligar su decisión a posibles ‘influencias’ del ‘poder’ de Isabel Ayuso?

Impresentables y censurables manifestaciones impropias de un ministro de un Gobierno que se jacta de ser ‘democrático’ y ‘progresista’.

Queda el recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque el escándalo y sus consecuencias ya han traspasado nuestras fronteras. ¡Vergonzoso!

En cualquier otro gobierno democrático este ‘torpedo’ habría sido suficiente para haberle hundido o al menos, haber impedido continuar su travesía, quedando inutilizado para cualquier otra futura singladura.

Lo pinten como lo pinten, la gravedad de la condena del Tribunal Supremo nada más y nada menos que a la máxima autoridad de la Fiscalía del Estado, aparte de ser un hecho sin precedentes, crea un clima de sospecha e indefensión sobre cualquier actuación que se lleve a cabo por este estamento jurídico, mientras siga dirigido y condicionado políticamente, cuya ‘independencia’ ya quedó clara en una entrevista hace ya tiempo ¿Verdad señor Sánchez?

Claro que si este ‘torpedo’ fuese el único que amenaza a la línea de flotación de este Gobierno,

se podría pensar que ‘seguiría navegando’ sin problemas, pero ustedes y ‘ellos’ saben que esto no es así, veamos…

Que me dicen del caso del ex ministro Ábalos (imputado y pendiente de ser juzgado, con petición de pena de prisión)

Que me dicen del caso -Koldo- (que actuaba como ‘ayudante’, ‘conseguidor’ y fiel escudero del ex ministro Ábalos, proveedor de sobres con ingentes cantidades de dinero en efectivo de difícil justificación) pendiente de juicio y muy probable pena de prisión.

Que me dicen del caso -Santos Cerdán- que ya ha pasado cinco meses en la cárcel -donde aseguramos que volverá- por atesorar un largo historial delictivo que comenzó sentado en el ‘Peugeot’, siguió en las primarias del PSOE y culminó como Secretario general del partido y mano derecha del Presidente, apoyado y exculpado en principio, por él y sus ‘los loritos’ adyacentes.

Que me dicen de los casos Begoña y David , esposa y hermano respectivamente del Presidente de la Nación, ambos imputados y pendientes de pasar por la Sala.

Y que me dicen de otros tantos y tantas implicados e implicadas en múltiples procesos judiciales abiertos y descubiertos por la UCO y los que probablemente queden por descubrir o salir a la luz.

Y finalizo con mención especial a los actos celebrados en el Palacio Real conmemorando los 50 años de la Monarquía en los que en presencia de los representantes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) y los Presidentes de las CC.AA.

La Reina Sofía, el ex Presidente Felipe González y los llamados ‘Padres de la Patria’, Herrero de Miñón y Roca , quienes recibieron de manos de S.M. el Rey Felipe VI la Orden del Toisón de Oro, la más alta, prestigiosa y antigua de Europa (Orden de caballería fundada en 1429) y ligada a la dinastía de los Habsburgo y a las coronas de Austria y España.

Tras imponer la condecoración a su madre le reconoció con estas palabras su excelente papel….

“A mi madre, la reina Sofía, por una vida entera de servicio ejemplar y lealtad a España y a la Corona”

Después El Rey reivindicó la Transición y las palabras de su padre el Rey Juan Carlos I tras su toma de posesión «La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, el acuerdo frente a la imposición» y siguió diciendo que “La firme voluntad de la Corona contribuyó decisivamente a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia”.

Los restantes condecorados, Felipe González, Herrero de Miñón y Roca Sunyer agradecieron la condecoración y reconocieron la labor de la Corona y el espíritu conciliador e integrador de la Constitución, criticando subliminalmente algunas aptitudes de la política actual.

Si tuviesen vergüenza, cosa que dudo, tendrían que haber sentido una gran incomodidad los actuales miembros del Gobierno ante las palabras del Rey y de los demás distinguidos con la Orden del Toisón de oro.

Suerte a todos… los que se la merezcan