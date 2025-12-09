Sebastián Urbina: «¿Porqué se suicida Europa?»

La mayoría de los jóvenes musulmanes en Francia señalan que la sharía está por encima de las leyes nacionales (LaGaceta/2025).

Digamos, en primer lugar, que la situación de Francia no es excepcional en Europa. Lo que indica, al que no quiera taparse los ojos, la enorme gravedad del problema.

Dicho esto, ¿qué características tiene la sharía?

Es el derecho islámico, un código detallado de conducta que abarca el culto, la moral, las prohibiciones, los permisos y las distinciones entre el bien y el mal. Basados en el Corán y la Sunnah.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que algunas de las prácticas clásicas de la sharía como la lapidación, decapitación, ahorcamiento, amputación de miembros, flagelación, homicidio de apóstatas, implican graves violaciones de los derechos humanos. (Wikipedia)

Hay dos cuestiones de gran importancia, antes de seguir adelante.

Primero. ¿Puede un Estado llamarse soberano, si una parte de la población no obedece, ni tiene lealtad, a las leyes vigentes sino a otro sistema legal, no oficialmente reconocido?

Mi contestación es negativa. Si tengo razón ¿por qué no ha provocado- esta anómala situación- un escándalo y una reacción de grandes proporciones?

Porque ser un Estado soberano, o no serlo, es una cuestión compleja. No es, por ejemplo, como tener la luz apagada o encendida. Cualquiera lo percibe y puede responder con un ‘apagada’ o un ‘encendida’. En nuestro caso, es diferente.

El Estado ‘soberano’ francés se va degradando, pero se mantiene como sistema jurídico-político dominante. Sólo dominante, no exclusivo. Afrontar esta situación, rechazando con rotundidad la existencia de otro sistema legal- no reconocido oficialmente- pero que convive con el dominante, exigiría una confianza de la sociedad francesa- en sí mismos-, que no existe. Y una valentía inexistente.

Si la soberanía supone detentar un poder supremo e independiente, en un determinado territorio, que no está subordinado a otro poder, podemos decir que Francia es soberana, pero limitadamente. Y si es, ‘limitadamente’ ¿es poder soberano?

Llevamos demasiados años en que los europeos se dan golpes de pecho y piden perdón por ser lo que son, lo que han sido, y tener una historia, unas tradiciones y unos valores. Esta lamentable y peligrosa situación, que no es exclusiva de Francia, envalentona a los enemigos internos y externos.

Sus enemigos internos desprecian al país que los ha acogido y desafían, deslealmente, sus leyes. Podríamos decir que, esta situación, es- como poco- típica de una grave descomposición. Especialmente grave porque no hay orgullo de ser lo que somos. Todo lo contrario. Y los enemigos internos tienen derecho a insultarnos y despreciarnos.

¿No es esto un estúpido suicidio a plazos?

Dada esta grave situación, podríamos pensar que los representantes- en este caso de la República francesa- impedirían que, en las escuelas, institutos y universidades, se permitieran discursos, emblemas, etcétera, que aplaudan la deslealtad a las leyes francesas.

Dado que la situación es así de grave, me atrevo a decir que Francia- y no es una excepción- ha renunciado a luchar en defensa de sí misma. Y deja que el tiempo y los acontecimientos- que observa con nostálgica tristeza- terminen metiendo a Francia en el baúl de los recuerdos. Con la esperanza de que este entierro sea pacífico. Lo dudo mucho.

Si las cosas son así ¿por qué son así?

Porque, y ahora paso a mi patria, los políticos que dominan el panorama político y que incluye sistema de enseñanza/adoctrinamiento y medios de comunicación/manipulación, desprecian y se avergüenzan de España. Aunque no se dice así. Se dice, por ejemplo, que cantar el himno español es de fachas.

Se dice que el que enarbola la bandera de España es un facha.

Se dice que la conquista de América fue un genocidio. Y que debemos estar avergonzados de ser españoles. Y un ministro del gobierno socialista pide perdón a la presidente de México por el gran daño causado por España.

El PSOE asturiano adoctrina a los niños sobre «eyaculaciones, masturbación y prácticas eróticas» (El Debate).

La comunista Yolanda Díaz- vicepresidenta segunda del gobierno- da alas a Marruecos: quiere reeducar a los alumnos sobre el ‘pasado colonial español’ (OkDiario)

La excepción es Vox, por eso lo llaman ‘facha’.

Esta grave enfermedad de autoodio, no afecta solamente al gobierno social-comunista-separatista-filo terrorista, una chusma corrupta y traidora que desprecia a España.

Esta enfermedad también afecta a una parte importante de la población. Iba decir de ‘los españoles’, pero no lo merecen.

¿Alguien ha visto a Núñez Feijoó gritar ¡Viva España!, enarbolando la bandera española? ¡Por Diosssss!

Algo que todavía se puede hacer en Francia, sin ser acusado de fascista.

Una madre musulmana exige (2025) que su hijo pueda estudiar religión islámica en un colegio católico de Palma. (OkBaleares). Y lo consigue.

‘El Gobierno español permitirá la llegada de 840.000 inmigrantes más en 2026 pese a que faltan casi dos millones de viviendas’. (Funcas)

Podríamos seguir con más miserias anti hispánicas.

‘París cancela el concierto de año nuevo en los Campos Elíseos por la inseguridad causada por la inmigración ilegal’… ‘Ola de suicidios en gendarmes y policías en Francia en medio de un aumento de la violencia de inmigrantes’. (La Gaceta)

Ruinoso, corrupto y traidor bipartidismo, de socialistas y populares en la UE. Conduce al suicidio, en España y en Europa.

Gracias al apoyo de sus dóciles votantes, centrados y progresistas. ¿Cantarán, cogiditos de la mano, como en el Titanic?