Ramiro Grau Morancho: «Las elecciones aragonesas se dirimen en Teruel. La estrategia de VOX, es muy inteligente»

Leo en la prensa que el líder de VOX, don Santiago Abascal, ha trasladado sus cuarteles de invierno a Teruel, y nunca mejor dicho.

Y me parece una decisión muy inteligente.

En Teruel se dirimirá el próximo día 8 de febrero si el PP tendrá que apoyarse, necesariamente en VOX, o podrá hacerlo con Teruel Existe, Coalición por Aragón, o como se llame, y con los restos –más bien el desguace- del PAR, en el supuesto de que logren obtener un diputado…

En PAR, en realidad es el partido turolense, pues es la única provincia en la que tienen algún tirón, y están ya en franca retirada, camino de la desbandada, y el pase a otros partidos, de los que aspiran a vivir del cuento de la política.

Y la candidatura de Guitarte, que es un submarino del PSOE, en Teruel puede obtener dos o tres diputados, además de uno por Zaragoza, y dudo que en Huesca saquen algo, aunque todo es posible.

Si los agricultores y ganaderos, cazadores, etc., quieren seguir siendo engañados, pueden votar al PSOE y al PP, en la seguridad de que las políticas masónicas y en contra de la soberanía alimentaria de España que ordenan en Bruselas, y que luego ejecutan aquí sus esbirros nacionales, son las mismas.

El voto rural no es que esté molesto, está cabreado, muy cabreado, y hasta los cataplines de ver cómo nuestros productos agrícolas y ganaderos cada día valen menos, y solo falta el Tratado con el Mercosur, para darles la puntilla final.

Bajadas de los precios al productor que no se traduce en los abusivos precios a los consumidores, de forma que dentro de poco, consumir huevos, patatas, pollo, etc., serán artículos de lujo, por no hablar del precio del pescado, que es realmente prohibitivo.

Teruel es una provincia dejada de la mano de Dios.

¡Nadie se acuerda de Teruel, salvo cuando llegan las elecciones!

El turolense es desconfiado, por naturaleza, pero buenas personas, muy trabajadores, ahorradores y solidarios.

Muy solidarios.

Recuerdo de mi estancia en Teruel, las numerosas asociaciones para ayudar a los demás, las colectas que se hacían al respecto, recogiendo alimentos, ropas, etc., para echar una mano a las personas necesitadas, que no hace falta ir al tercer mundo, sino que están aquí, entre nosotros.

Y cada vez más, como consecuencia de las políticas nefastas del régimen comunista sanchista-bolivariano.

Creo que Vox, con esta implicación personal tan grande de don Santiago Abascal, y del señor Nolasco, entre otros, obtendrá un buen resultado en Aragón, que espero se traduzca en beneficios para nuestra región, y para España, la Patria común e indivisible de todos los españoles.