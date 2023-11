Mónica García monta su enésimo mitin en la Asamblea y Ayuso le suelta a la cara lo desesperada que está

Pleno adelantado en la Asamblea de Madrid.

La festividad de La Almudena, el 9 de noviembre de 2023, llevó a la mesa del hemiciclo del parlamento regional a anticipar la tradicional cita en la Cámara vallecana.

Más allá de esta novedad, de resto nada nuevo en el horizonte.

Una vez más, Mónica García volvió a llevarse un revolcón de campeonato por parte de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La de Más Madrid, como hace en todos los plenos, se parepetó en la famosa pregunta insulsa y generalista para acabar soltando su mitin, el enésimo que perpetra en este arranque de legislatura.

Acusó a la dirigente regional de alentar las manifestaciones frente a las sedes del PSOE:

La turba de ultras que hemos visto estos días no han salido de la noche de ayer, no han salido como hongos de un día para otro. Vienen, aparte de Aznar y Esperanza Aguirre, de usted aquí todos los jueves diciendo insultos al presidente del Gobierno de la Nación diciendo que la iba a dinamitar a firmar la rendición del Estado de Derecho. Su constante hipérbole, su constante confrontación, su bullying político y su catastrofismo la hacen usted no culpable, pero sí responsable de despertar a un monstruo al que no van a saber parar. No basta con condenar tarde y mal. Me voy a centrar en los millones de demócratas convencidos que, por cierto, les pararon a ustedes los pies en las urnas, los que defienden los servicios públicos, el feminismo y los avances sociales.