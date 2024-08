Los imperdibles 7 minutos del líder del PP catalán sobre Puigdemont noquean a Sánchez, Illa y al PSOE

Es una de las mejores voces parlamentarias.

Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, dejó noqueados al PSOE autonómico y al nacional, llegando hasta Pedro Sánchez, después del esperpéntico numerito montado con la tocata y fuga de Carles Puigdemont.

Salvador Illa, ya nuevo presidente catalán, se llevó un buen revolcón durante siete interminables minutos en los que permaneció impávido cuando el político popular le recordó las razones de la actitud del expresidente prófugo y quién le había fomentado esa manera de actuar:

Visto lo visto, ¿qué quiere que le diga, señor Illa? Paladee el reencuentro, saboree la convivencia, pero ¿sabe qué le digo? Fueron usted y el señor Sánchez los que decidieron resucitar políticamente a Carles Puigdemont ofreciéndole gratia et amore la llave de la política española. Así que con su pan se lo coman, pero que quede claro, son ustedes los únicos responsables del humillante esperpento que estamos viviendo estos días en Cataluña . Los únicos.

Se preguntó que vincula a Illa con Sánchez, más allá de la evidente filiación política:

Troleó a Illa hablando de ese carácter aparentemente afable, pero que no deja de ser una máscara que tapa al verdadero político socialista:

Fernández esgrimió las ocho acciones que el Gobierno de Illa está dispuesto a llevar a cabo con tal de mantenerse en el poder:

Porque sí, para conquistar o mantenerse en el poder están dispuestos, uno, a cambiar la forma de Estado sin respetar las reglas del juego. Puro procesismo. Para conquistar y mantenerse en el poder están dispuestos, dos, a blanquear el golpe de 2017I, a asumir todo el relato independentista, la existencia imaginaria del lawfare en España. Una especie de Estado fascista que persigue independentistas. Lo han asumido todo. Tres, para conquistar y mantenerse en el poder están ustedes dispuestos a humillar a los servidores públicos que garantizaron el orden en Cataluña en los momentos más difíciles. Cuatro, para conquistar y mantenerse en el poder están dispuestos también a humillar a los valientes constitucionalistas catalanes que dieron la cara aquellos difíciles días asumiendo, una vez más, esa retórica independiente, independentista, según la cual los que no piensan como ustedes son todos unos fachas.

Cinco, están dispuestos también, como decía hace un momento, a entregarle la llave de la política española a alguien como Puigdemont y llamarle a eso concordia y convivencia, no te lo pierdas. Seis, están dispuestos por mantenerse y conquistar en el poder a asumir también las tesis separatistas, según las cuales solo se puede proteger y promocionar el catalán persiguiendo y multando a los que usen el castellano. Siete, están también dispuestos a hacer suyas la turismofobia y la cultura del no a todo y el perroflautismo contemplativo de la extrema izquierda catalana. Ocho, están dispuestos también por mantenerse en el poder a proteger y justificar a los okupas y abandonar a los propietarios, a justificar o mirar hacia otro lado, hacia los delincuentes y no defender a los vecinos honrados.