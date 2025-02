Feijóo trolea magistralmente a Sánchez por sus casos de corrupción: «Usted no puede salir a la calle»

Primer cara a cara oficial entre Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) en este año 2025.

El Congreso de los Diputados retomó su actividad normal, parada desde las Navidades, a excepción de la sesión plenaria en la que se tumbó el famoso decreto ómnibus.

Evidentemente, el duelo dialéctico entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno no defraudó las expectativas.

El dirigente popular echó en cara al inquilino de La Moncloa todos los frentes que tiene abiertos y le instó a disolver las Cortes y a convocar unas elecciones inminentes:

Señor Sánchez, viendo cómo funciona su Gobierno y las noticias de los últimos meses, le pregunto en su mismo tono. ¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general, por su número dos en el Gobierno y en el partido? ¿Por su hermano, investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? ¿Por su mujer, investigada por corrupción en los juzgados de la Plaza de Castilla? Y por ser usted un títere del separatismo.

Usted encerró a todo un Consejo de Ministros en una habitación esperando instrucciones del señor Puigdemont. Usted tiene un fiscal general del Estado cazado borrando pruebas de sus presuntos delitos según el informe de la UCO. Ese que usted respeta cuando le interesa. Y usted tiene varios altos cargos pendientes de declaración al Tribunal Supremo. Mientras, son incapaces de arreglar los problemas de los españoles. Ni la vivienda, ni la inmigración, ni la pobreza. Al revés. Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.

Ahora lo fían todo a legislar en beneficio de personas concretas. Bueno, de un hombre en concreto y de una mujer en concreto. Señor Sánchez puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás. En vez de un comité de crisis para repartir el dinero de todos entre unos pocos, ¿por qué no atiende a la mayoría de los españoles? ¿Sabe lo que dicen en la calle los españoles? No, no lo sabe. Porque usted no puede bajar a la calle. No, no lo sabe. España, señoría, lo que dicen los españoles es que España merece recomponer su democracia y quien la ha degradado tanto no puede hacerlo. ¿Sabe lo que dicen los españoles? Que si tuviese dignidad ya lo hubiera dejado.