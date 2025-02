Feijóo aniquila a un Sánchez dominado por las pirañas independentistas: «Usted es una condena para España»

Nueva sesión de control al Gobierno.

Y una vez más que Pedro Sánchez se va con la cara pintada por parte del líder de la oposición.

Alberto Núñez Feijóo puso sobre la mesa la dependencia cada día más acentuada que tiene el Ejecutivo socialcomunista de sus socios secesionistas.

Pero también la escasa fiabilidad de su propio socio en el gabinete de La Moncloa, Sumar:

Mire, señor Sánchez, su Gobierno ha vuelto a romper ayer la disciplina de voto y usted no tiene ni autoridad para cesar a los ministros o a la vicepresidenta que vota en contra de sus propuestas. Su Gobierno otra vez ha vuelto a romper su coalición parlamentaria, pero usted dice que todo va bien. Mire, ¿usted cree que las frases insultantes contra el Partido Popular es hacer política internacional? ¿O esto consiste en quién es más enemigo y más amigo del presidente Trump? Mire, ninguna de estas dos posturas tiene sentido de Estado ni altura para defender a nuestro país. ¿Quién cree que le va a apoyar en la política exterior y de defensa si no la pacta con el partido mayoritario de la Cámara? Mire, no. Sus socios le han dicho que no cuente con ello y desprecia al partido mayoritario del Congreso y el que tiene la mayoría absoluta en el Senado.