Alfonso Guerra se suma a las voces críticas del PSOE contra Pedro Sánchez: «El indulto a los golpistas es ilegal»

Pedro Sánchez está cada vez más solo que la una en el seno de un PSOE que no entiende la estrategia de su líder.

El presidente del Gobierno se ha empecinado en indultar a los golpistas catalanes del 1-O, independientemente de lo que diga la Justicia, empezando por el informe en contra del Tribunal Supremo.

Barones territoriales como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) o Guillermo Fernández Vara (Extremadura), amén de Felipe González, han rajado de lo lindo contra las intenciones del actual inquilino de La Moncloa.

Ahora es otro histórico, Alfonso Guerra, quien el 27 de mayo de 2021 en una conferencia en el Auditorio Municipal Rafael de León, en la localidad de Tomares, (Sevilla), en el foro ‘España a Debate’, dejaba clara su opinión sobre los indultos a los separatistas encarcelados:

Añade el exvicepresidente del Gobierno en tiempos de Felipe González que:

Deja bien claro a Pedro Sánchez que los propios condenados por el Tribunal Supremo ya han afirmado que volverían a perpetrar otro golpe de Estado, así que no ha lugar al indulto:

Algunas de las personas penadas han llegado al colmo cuando el tribunal les ha solicitado si tenían algo que añadir, y han dicho que «no tengo nada de qué arrepentirme y lo haré otra vez». Ésa es la condición contraria de la que exige la ley para dar el indulto.

Si el tribunal dijera que un señor ha cumplido todos los requisitos de expresar arrepentimiento, de que no va a volver a repetirlo, el Gobierno puede decir que le da el indulto o que no se lo da, ahí sí es de libre disposición, pero si el tribunal dice que no reúne las condiciones de arrepentimiento, el Gobierno no puede dárselo.