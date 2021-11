Cayetana Álvarez de Toledo: «Teodoro García Egea hace bullying en el PP y ejerce un mando testosterónico»

Ha sentado a cuerno quema en Génova 13 la entrevista concedida al diario El Mundo por Cayeta Alvarez de Toledo.

A estas horas, en la planta noble del inmueble que sirve de sede central a los populars, tiene que estar saltando chispas.

En plena crisis interna del PP, la que fuera su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, arremete duramente contra su secretario general, Teodoro García Egea, al que acusa que buscar «la sumisión a través de una acción testosterónica que va causando devastación interna».

Lo dice en una entrevista, publicada este 14 de noviembre de 2021, con motivo de la publicación de su libro Políticamente indeseable (Ediciones B), en la que advierte de que esta forma de dirigir no beneficia a Pablo Casado, sino que «está causando un profundo daño estructural» al PP.

En el libro le acusa de imponer «una vigilancia soviética nacida de un pueril e injustificado afán de control absoluto» y de practicar «el ‘mobbing’, el ‘bullying’ y el acoso impúdico» a todos cuantos le pueden resultar incómodos. Sin ir más lejos, ella misma.

La que fuera la voz del PP en el Congreso denuncia que Egea quería que fuera «una portavoz florero, que tuviera intervenciones más o menos brillantes en la tribuna, pero que no molestara en todo lo demás».

Obviamente, eso no iba con ella. Por eso, Cayetana Álvarez de Toledo denuncia «una operación de derribo a cámara lenta, iniciada desde el primer minuto» y reconoce en la suya muchas de las «maniobras indeseables que ahora se repiten en el caso de Isabel Díaz Ayuso».

En su caso, confiesa, el acoso ha continuado incluso después de dejar su cargo.

«Se me invitó a una tertulia en televisión a la que acudí y, pocos días después, el propio Egea llamó a la persona que conduce ese programa para preguntarle que cómo es posible que me invitaran a mí. Son métodos grotescos».

A su juicio, el gran problema es que Pablo Casado confía ciegamente en Teodoro García Egea. De hecho, el libro recoge la confesión que él mismo le hizo:

Una confesión que le «asombró», porque la gravedad de sus palabras:

Tal vez por eso, en su despedida, no dudó en darle un consejo a Casado.

«Hay una nación huérfana esperándote ahí fuera -le dijo-. Ve al encuentro de esa nación y no tengas miedo a la izquierda, a los medios, a VOX, no te dediques exclusivamente a intentar controlar y dominar el partido en esta circunscripción o la otra. No tengas miedo a los barones, nadie te va a intentar sustituir, ni Ayuso ni Feijóo ni nadie. No escuches lo que te dicen algunos asesores de que lo importante es el dominio del partido. Eso es falso. Lo que a ti te va a hacer invencible e invulnerable es el apoyo masivo de los españoles».