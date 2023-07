La hemeroteca ‘dinamita’ el fichaje de Elizabeth Duval como portavoz de Feminismo de Sumar

El fichaje ‘estrella’ de Yolanda Díaz tardó horas en desplomarse.

La plataforma de la vicepresidenta segunda, Sumar, anunció que Elizabeth Duval será la nueva «portavoz en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI». Una estrategia política para llenar el vacío político que deja la vetada Irene Montero y cerrar las puertas a algunas de sus colaboradoras más fieles como Ángela Rodríguez ‘Pam’ o Victoria Rosell.

Sin embargo, el nombramiento de Elizabeth Duval empezó con el pie izquierdo.

La hemeroteca ‘dinamitó’ el fichaje y demostró la falta de credibilidad y coherencia de la escritora y filósofa, quien en sus redes sociales negó rotundamente que entraría en el escenario político o que se sumaría a las listas del partido de Yolanda Díaz.

“Lo repetiré un montón de veces: no voy a ir en lista alguna, ni aceptaría por parte de un partido ningún cargo, y creo que hay también algo de credibilidad en el posicionamiento que tiene que ver con eso: que no pueda interpretarse que apoyo a nadie por el interés de un puesto. Yo ya tengo mi independencia como escritora, me dedico a lo que me gusta, ayudo como puedo desde fuera de la política, más allá de las fronteras de los partidos. Y está bien así”.