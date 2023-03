Acaba la moción: Abascal y Tamames ridiculizan a Sánchez

La moción de censura acabó.

El PSOE-Podemos, con el apoyo de sus socios independentistas y proetarras, logró que el partido de Santiago Abascal no contara con los apoyos suficientes. Sin embargo, Pedro Sánchez acabó ridiculizado tras dos días recibiendo duras y certeras críticas por parte del líder de VOX y su candidato Ramón Tamames.

En la segunda jornada de la moción, el reconocido economista aprovechó para hundir al líder del PSOE:

“Esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin de lo más espurio. Hemos visto una exacerbación de las capacidades de poder criticar los principios fundamentales. No me esperaba un mitin como este en la patria de la soberanía nacional. Buscan ustedes la separación y la división, eso no es correcto. Un Parlamento está para hablar de cosas importantes. Se me critican ustedes por no tener un programa, pero ustedes no me han dicho nada, por ejemplo, de Marruecos”.