Un malherido Iglesias ataca a su ‘amiga’ de laSexta por apoyar a Yolanda Díaz: “No se acerque a mí”

Pablo Iglesias está lamiéndose las heridas después de observar la buena sintonía que hubo entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la moción de censura.

El presidente del Gobierno aprovechó sus largas intervenciones en el Congreso para dar alas al proyecto de su vicepresidenta segunda y consolidar la traición definitiva a Unidas Podemos. Una estrategia que aplaudieron algunos de los medios afines con el PSOE y que desencadenó la ira del exlíder del partido de extrema izquierda.

“Si hubiera un contador que tomara nota de las veces que en la SER repiten las palabras ‘tándem’ y ‘ticket’ para elogiar la generosidad de Sánchez dándole voz a Díaz, estallaría. Rara vez funciona lo que a PRISA le gusta como complemento del PSOE. Timeo Danaos et dona ferentes”.

Su ‘amiga’ Elizabeth Duval comentó la publicación de Iglesias para recordarle que fue él quien ‘enchufó’ a Díaz, un aspecto que hizo que el exasesor de dictaduras en América Latina terminara de perder los papeles.

“No se trata de lealtad a Yolanda Díaz, por más que fuera Iglesias quien la señalara como sucesora. Se trata de velar por el bien del espacio político de la izquierda. A mí me sobra mucho este fuego amigo. Y ojalá, de corazón lo digo, Pablo rectifique a tiempo” , indicó la escritora y activista.

No se trata de lealtad a Yolanda Díaz, por más que fuera Iglesias quien la señalara como sucesora. Se trata de velar por el bien del espacio político de la izquierda. A mí me sobra mucho este fuego amigo. Y ojalá, de corazón lo digo, Pablo rectifique a tiempo. https://t.co/Car3ruedO7

De inmediato el exlíder de Podemos le respondió con un total desprecio a pesar de que ambos han compartido mucho tiempo juntos en medios de comunicación.

“Señora, hágame el favor de soltarme el brazo y deje de hacer creer que se puede defender un proyecto político decente desde la tertulia de Ferreras. Cambiar CTXT por La Sexta le habrá dado más fama y dinero pero, si no le molesta, no se acerque más a nosotros. Saludos”.

Señora, hágame el favor de soltarme el brazo y deje de hacer creer que se puede defender un proyecto político decente desde la tertulia de Ferreras. Cambiar CTXT por La Sexta le habrá dado más fama y dinero pero, si no le molesta, no se acerque más a nosotros. Saludos https://t.co/8gaV7AMhCc

En un último intento por acercarse, Duval lamentó la actitud de Iglesias y le recordó que era una de las invitadas comunes de su programa ‘La Base’:

“Pablo, hace meses me invitabas a La Base y yo iba encantada. Hemos compartido Consejo de Redacción y periódico. No sabes lo triste que es el sectarismo que destila alguien a quien he admirado tanto como tú y lo mucho que desearía que las cosas fueran de otra manera. Un abrazo”, recalcó.