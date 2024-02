Alejo Vidal-Quadras señala al régimen iraní como autor de su intento de asesinato: «No tengo dudas»

Expectación en la Asociación de la Prensa de Madrid.

El expolítico Alejo Vidal-Quadras compareció ante los medios de comunicación este 23 de febrero de 2024 en Madrid para compartir por primera vez sus impresiones sobre el intento de asesinato que sufrió el 9 de noviembre de 2023 en plena calle del barrio de Salamanca.

Un desconocido le descerrajó un disparo que le atravesó la cara, y él atribuyó la autoría al régimen de los ayatolás de Irán, una pista que la Policía nunca ha descartado.

Hasta ahora, Alejo Vidal-Quadras ha dado las gracias por el apoyo recibido o ha hecho comentarios tangenciales sobre lo sucedido, pero nunca hasta ahora ha contestado preguntas sobre lo que sucedió.

El caso sigue bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional. El Ministerio del Interior le ofreció acogerse a los derechos que le asisten como víctima del terrorismo y reforzó su seguridad personal desde que ingresó en el hospital.

El político comenzó haciendo un recopilatorio de la evolución de los atentados islámicos en Europa.

Tras una larga exposición general, comenzó a desgranar su caso:

Cuando venía de andar del Retiro, ya llegando a casa, oí una voz que dijo: ‘Hola, señor’. El disparo, al inclinar la cabeza, no entró por el cuello, sino por la mandíbula. Automáticamente pensé que esto había sido obra del régimen iraní. Gracias a un señor que estaba en la zona y que usó su chándal para evitar la salida de más sangre, no me desangré. Posteriormente me llevaron al Hospital Gregorio Marañón, donde estuve 16 días, cuatro de ellos en la UVI.

Posteriormente, el político fue claro a la hora de poner nombre y apellidos a quien estuvo detrás de su intento de asesinato:

Tengo claro que fue el régimen iraní. De hecho, había una lista negra y yo era el primero de la misma. Estas son mis convicciones sobre el atentado y sobre la autoría del mismo. Los arrestos que ha habido posteriormente, un marroquí, un venezolano, un español y un franco-tunecino es que se utilizó a sicarios para intentar matarme. Utilizaron el método de contratar a profesionales. No he sido víctima de un grupo ordinario, sino víctima de un régimen dictatorial y criminal, víctima de un régimen político. La Unión Europea debe tomar una posición firme frente a la República Islámica de Irán. No podemos tener aquí abierta una embajada de esas características. El apaciguamiento y el pacto impulsado por la Unión Europea no sirven

No han conseguido su objetivo y milagrosamente he salvado la vida. Seguiré en ese combate por la defensa de la libertad y de los Derechos Humanos en Irán.

Vidal-Quadras, preguntado por si temía que el régimen iraní repitiese el intento de asesinato, descartó tal posibilidad:

Me inquieté cuando vi que la lista negra estaba encabezada por mí, pero pensé que no iban a atreverse, que era absurdo que iban a matar a un exvicepresidente del Parlamento Europeo. Me equivoqué y sí se atrevieron. Yo creo que si lo volvieran a intentar no sería fácil porque el Ministerio del Interior ha puesto a mi disposición un dispositivo de seguridad muy completo y muy competente. Les costaría mucho porque estoy muy protegido. Además, de volver a intentarlo eso sería autoacusarse y tendría consecuencias políticas. La posibilidad me parece muy pequeña.

Sobre el tratamiento mediático sobre su intento de atentado, Vidal-Quadras aseguró que todo fue correcto y solo detectó alguna que otra inconcreción: