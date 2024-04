Desternillante momento de Díaz-Pache (PP) contra el PSOE: de la ‘Bego Fundraiser’ a la fortuna del hermano de Sánchez

Nuevo golpe del PP a la izquierda.

El jueves se ha convertido en el día negro de los socialistas que salen muy malparados de cada pleno.

Primero fue Isabel Díaz Ayuso y luego, le tocó el turno a Carlos Díaz-Pache, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que en la sesión celebrada este 18 de abril de 2024 sacó a relucir una vez más los desmanes del Gobierno. Para ello, el popular se dirigió al inicio de su turno de palabra a Juan Lobato, líder del PSOE-M y espejo del sanchismo:

“¡Madre mía, señor Lobato, le critican ahora hasta desde Más Madrid y en las reuniones del PSOE le critican más a usted que a Díaz Ayuso”!

El popular señaló que, los jóvenes de nuestro país deben tener claro que la credibilidad es “muy importante” y ahí, la izquierda, “falla bastante”.

Después de conocer la noticia de que la Agencia Tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva medio millón de euros al novio de Ayuso, Pache afirmó que ahora sabemos que la presidenta “dijo la verdad” y “tenía razón” mientras Pedro Sánchez “miente” de nuevo.

Aprovechó el portavoz del PP para sacar a la palestra al hermano de Pedro Sánchez y a su patrimonio desorbitado, además del caso Begoña Gómez:

“Pedro Sánchez miente tanto que no sabemos ni siquiera si realmente se llama así. Porque tiene un hermano que va con otro nombre por ahí y al ir con otro nombre le permite tener un patrimonio millonario con pisos, con criptomonedas, con un montón de acciones de bancos y sin pagar impuestos en España y sin que se note mucho. Tiene este piso en San Petersburgo. Qué curioso. El mismo sitio donde Begoña Gómez hacía negocios con la trama corrupta del PSOE. Pero fíjense, ahí tenemos… Ahí sí tenemos a alguien que dice la verdad. Begoña Gómez dice la verdad. Y si Begoña Gómez dice que consigue fondos públicos, oye, consigue fondos públicos. Es Bego Fundraiser eficacia probada. 100.000 euros para la despoblación, 10 millones de euros para la empresa que ella dice”.

Afeó Díaz-Pache que, Sánchez, en su peor momento, se dedica a ir atacando a periodistas, a empresas, a ciudadanos particulares y también, por supuesto, a los entornos personales de sus rivales políticos. “Y por eso hay una cosa que a los jóvenes no se puede arrebatar, y es la idea de que hay que pelear todos los días por tener un país donde el Gobierno no puede entrar en todas las instituciones para pervertirlos” y agregó, “donde la vida de los ciudadanos no puede ser destruida por la voluntad de un presidente por mucho miedo que tenga a su futuro”.

Para concluir lanzó un mensaje esperanzador: