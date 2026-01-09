Begoña recibe una dosis de ‘jarabe democrático’ en Andorra: «Corrupta, devuelve lo robado»

Por mucho que lo intente, la rabia de los ciudadanos por los escándalos de corrupción, la nefasta gestión y su entreguismo a quienes quieren romper España persigue a Pedro Sánchez, incluso cuando intenta poner tierra por medio.

Así quedó nuevamente demostrado durante las vacaciones navideñas en Andorra del líder del PSOE junto a su familia.

De acuerdo con EsDiario, la pareja presidencial se alojó en el lujoso Sport Hotel Hermitage & Spa, «uno de los establecimientos más exclusivos del Principado», donde las habitaciones pueden llegar a costar 3.200 euros por noche.

Y, mientras la esposa del presidente, Begoña Gómez, disfrutaba del spa, habría recibido una dosis de lo que Podemos reivindicaba como «jarabe democrático».

De acuerdo con la información del periodista David Lozano, alrededor de las 18:00, dos mujeres la habrían reconocido y se le habrían acercado para recriminarle la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Sánchez.

Pese al dispositivo de seguridad, las mujeres le habrían gritado a Begoña: «Devuelve lo robado», «ladrona», «corrupta». Sin embargo, la situación no escaló y, tras increparla, las clientas se habrían alejado.

Navidades sin paz para el matrimonio Sánchez-Gómez

Sin importar adónde vaya, la pareja presidencial no se libra de la indignación que despiertan las maniobras que realiza Sánchez para mantenerse en el poder.

El año pasado, la pareja presidencial —aficionada al esquí— lo comprobó en la pista de Cerler, en Huesca.

Varias personas que se encontraban en la instalación increparon al presidente con gritos como «¡Que te vote Txapote!», «¡Tenías que estar en la cárcel!» o «¡Quiero un ministerio de chorizo!», dejando claro que la corrupción, los chanchullos y el traspaso de todas las líneas éticas y morales despiertan una indignación que no cesará nunca.