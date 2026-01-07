La desfachatez de Pablo Iglesias e Irene Montero: lecciones sobre Venezuela desde un resort de lujo en la nieve

Pablo Iglesias e Irene Montero y la marca de las gafas de esquí.

Cuesta imaginar lo que seguirán mandando sobre los zarrapastrosos, pero queda claro que ambos tienen muchas papeletas para convertirse en secretario general de ‘Caraduras sin Fronteras‘.

Les hemos pillado otra vez.

Y en esta ocasión por la marca de las gafas, que en el caso del ‘Chepas‘ es muy acusada.

Pablo Iglesias e Irene Montero, la pareja que lidera Podemos, entrelazan mensajes de apoyo al régimen chavista con unas vacaciones en la nieve.

Mientras su amigo y financiado, Nicolás Maduro pena en una dura cárcel de Brooklyn en EEUU, ellos graban vídeos ‘solidarios‘, desde un entorno blanco que oculta su ostentosa realidad.

Las gafas de esquí, no visibles pero detectables, desatan en redes sociales un cachondeo antológico.

Pablo Iglesias es literalmente el líder de una secta de las que pueden salir representadas en cualquier serie de risa a modo mofa. El nivel de sus votantes es el mismo. https://t.co/mJGTBaYzCV — trainsporting 𝕳 (@trainsporting81) January 7, 2026

El público no se deja engañar.

Lagrimean en defensa del régimen venezolano, tildan a Donald Trump de criminal y fascista y exigen que España se retire de la OTAN.

Sin embargo, no los vemos en las escuálidas manifestaciones pro-Maduro en Madrid, Valencia, Bilbao o Barcelona, donde ondean banderas comunistas y esteladas, pero sin presencia venezolana.

Ellos prefieren disfrutar del opíparo buffet del desayuno, de los remontes y la nieve.

Con notable torpeza, por lo visto.

Hoy no es un día cualquiera.

Mientras el imperialismo ataca y los falsos demócratas celebran, en Canal Red elegimos hacer lo que sabemos: periodismo militante, antifascista y sin miedo. Desde Ciudad de México, Caracas, Buenos Aires, Madrid y otras capitales, analizamos el ataque… pic.twitter.com/fkO92Adnby — Canal Red América Latina (@CanalRedAmLat) January 3, 2026

Vídeos grabados a escondidas

Han intentado ocultar su ubicación.

Filman ante una pared blanca, en planos cerrados, para no revelar el hotel o la suite donde se encuentran.

Están sonrojados, metidos en un rincón.

Las vacaciones navideñas les han llevado a esquiar, posiblemente en Baqueira Beret o Sierra Nevada.

Marca de gafas : Se aprecia el relieve en sus rostros, señal de un equipo caro para esquiar.

: Se aprecia el relieve en sus rostros, señal de un equipo caro para esquiar. Fondo neutro : La pared blanca oculta la exclusiva estación.

: La pared blanca oculta la exclusiva estación. Colorados como tomates: El frío o el esfuerzo reciente los delata.

Los usuarios en redes sociales son rápidos para captar la situación. “Me parto, están esquiando y se esconden en su suite para grabar”, comenta uno.

Otro añade: “Mientras hay gente detenida y torturada en Venezuela por oponerse a Maduro, ellos disfrutan en Baqueira o Sierra Nevada como si fueran pijos”.

"La democracia de Venezuela sería una buena solución para España".

(Irene Montero). pic.twitter.com/vZMg6sYuKz — Antonio Molina Leal (@Antonio98590403) January 6, 2026

Contraste con Venezuela

Defienden un chavismo que engendra pobreza, exiliados y muertes. Pablo Iglesias reenvía mensajes de Irene Montero, quien califica a EEUU como peligro y menciona una guerra por petróleo

. “España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EEUU, comenzando por la OTAN. Todo mi apoyo a Venezuela”, escribe ella.

Mientras tanto, disfrutan de lujos capitalistas:

Esquí en las mejores estaciones de España .

. Una vida acomodada durante las fiestas navideñas.

No aparecen en protestas; solo están activos en redes sociales.

Recuerdan otros excesos pasados. Pablo Iglesias abrió una nueva Taberna Garibaldi gracias a 140.000 euros recaudados mediante crowdfunding, mientras viaja en primera clase y alquila un ático en México DF. “Si tienes un mal día, recuerda que hay personas que le dieron dinero a Pablo Iglesias para abrir un bar mientras él se va a esquiar”, ironiza un tuitero.

Caraduras Sin Fronteras… https://t.co/UUzLWRJspn — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) January 7, 2026

Hábitos vacacionales de la pareja

Irene Montero comparte momentos relajantes en redes sociales, aunque sin la compañía de Pablo Iglesias. En 2025, publica fotos veraniegas con sus hijos, momentos familiares en la nieve y paseos con su perro Tirso. Nunca muestra las caras de sus mellizos Leo y Manuel, de 7 años, ni de Aitana, de 6 años. Sigue el método Montessori: juegos de mesa, actividades al aire libre y sin tecnología.

Nieve con hijos : Recuerdos navideños pasados esquiando.

: Recuerdos navideños pasados esquiando. Playa y relax : Fines de semana tranquilos que humanizan su imagen pública.

: Fines de semana tranquilos que humanizan su imagen pública. Sin pareja visible: Fotos solas o con amigas como Ione Belarra.

En verano, escapan a Menorca, acompañadas por Ione Belarra, Alejandra Martínez Velasco y Lucía Muñoz Dalda, posando con bikinis o topless desde atrás y disfrutando del concierto de Fermín Muguruza en Maó. “Qué bien”, dice ella acompañada de emojis representando olas y corazones. “Te quiero mucho. Decididas a ser felices”, comparte con Belarra.

Antes fueron a Burdeos, también con los niños pero sin la presencia de Iglesias. “Viva la vida”. Critican el turismo masivo hacia las islas, pero optan por Menorca para desconectar del mundo.

Críticas por insultos a venezolanos

Desde las filas de Podemos, han calificado a los exiliados venezolanos en España como parásitos. “Patada en el culo a María Corina”. Por su parte, Juan Carlos Monedero arremete contra las acciones llevadas a cabo por EEUU en Venezuela y hace eco del legado de Chávez. Mientras tanto, la pareja sigue disfrutando del esquí.

La infamia resuena fuerte: defienden una tiranía desde una suite nevada. “Fíjate cómo se nota la marca de las gafas sobre su cara. Se van a esquiar seguro que no a un lugar barato mientras graban un mensaje apoyando al chavismo”.

Educando a sus hijos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, fomentan juegos estimulantes y aprendizaje enriquecedor. Pero el contraste es doloroso: lujo propio frente a la miseria que respaldan desde Venezuela.

Las nevadas españolas acogen sus discursos sobre el chavismo mientras ellos deslizan sobre tablas blancas.

Las gafas hablan por sí solas.