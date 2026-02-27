Pardo de Vera, pillada: engañó a la UCO de la Guardia Civil camuflando su papel en los contratos de mascarillas durante la pandemia

No se va a escapar ninguno.

La trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo se los va a llevar a todos por delante.

Un reciente informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto al descubierto que Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de Adif, tuvo una participación mucho más activa en la adjudicación de mascarillas a Soluciones de Gestión de lo que había afirmado ante los investigadores hace poco más de un año.

Los agentes han encontrado comunicaciones que chocan directamente con su testimonio brindado en febrero de 2024, donde aseguró no saber cómo se estableció el contacto con la empresa y negó cualquier implicación de Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos, en el proceso de contratación.

Uno de los hallazgos más significativos es un mensaje enviado por Koldo García a Pardo de Vera el 26 de marzo de 2020, justo un día antes de que Adif formalizara un contrato por valor de 12,5 millones de euros para adquirir cinco millones de mascarillas.

En este mensaje, García le proporcionó el número telefónico de Íñigo Rotaeche, director ejecutivo de Soluciones de Gestión, junto con una frase que los investigadores consideran crucial: «El Íñigo es el del contrato». Para la UCO, esta expresión indica que Pardo de Vera ya tenía claro a qué contrato se refería el asesor del ministro, lo que va en contra directa de su declaración judicial, donde afirmó que «lo desconocía» y que no recordaba haber tenido contacto con la empresa.

Uno de los aspectos más llamativos para los investigadores ha sido la eliminación deliberada de datos en los dispositivos electrónicos pertenecientes a la hermana de la racista y activista de extrema izquierda Ana Pardo de Vera. El informe elaborado por la UCO señala que «parte del contenido correspondiente al periodo temporal objeto de investigación habría sido eliminado». Esta situación obligó a los agentes a reconstruir las comunicaciones recurriendo a los terminales incautados a otros investigados en el caso, lo cual añade un elemento adicional que genera sospechas sobre posibles intentos por ocultar información.

A pesar del borrado indiscriminado, la Guardia Civil ha conseguido recuperar mensajes que evidencian la participación activa de Pardo de Vera en la gestión del contrato. En una comunicación posterior, cuando Koldo García le indicó que faltaba la firma en la factura proforma, ella respondió: «Está todo firmado». Para los investigadores, este intercambio sugiere que estaba completamente informada sobre el estado del trámite y supervisaba personalmente cada detalle administrativo.

La empresa más cara y las presiones internas

Otro aspecto que refuerza la implicación directa de Pardo de Vera es su conversación con García el 2 de abril de 2020. En esa ocasión, le advirtió sobre el hecho innegable: la oferta presentada por Soluciones de Gestión era la más cara entre todas las opciones disponibles. En ese momento, Rotaeche ofrecía las mascarillas a 2,50 euros por unidad; mientras tanto, Injoo Technology, con quien Adif ya había colaborado anteriormente, las ofrecía a 2,10 euros e incluso había otras propuestas a 1,80 euros. A pesar del conocimiento sobre estos precios dispares, Pardo ya había firmado la adjudicación al día siguiente tras recibir el contacto por parte Koldo.

Los investigadores también han destacado el papel desempeñado por Michaux Miranda, quien ocupaba entonces el cargo director general de Gestión de Personas en Adif. Según la UCO, Pardo se «valió» del apoyo administrativo proporcionado por Miranda para llevar adelante esta gestión relacionada con material sanitario. Los mensajes intercambiados entre ambos meses después del arresto Koldo García revelan cómo ella le cuestionaba acerca del proceso para firmar un contrato menor y él justificaba esa decisión alegando búsquedas urgentes durante la pandemia. En otro mensaje posterior, Pardo admitía a Miranda haberle «derivado» contactos relacionados con la empresa y expresaba su esperanza en que «todo se resolvería».

Contradicciones y nuevas líneas de investigación

La UCO resalta que las afirmaciones realizadas por Pardo durante su declaración son «llamativas», especialmente si se contrastan con las comunicaciones interceptadas. Mientras ella negó tener conocimiento sobre cómo se contactó con Soluciones y aseguró no saber si Koldo García había intervenido en ello, los mensajes muestran claramente que fue precisamente García quien le facilitó contactos clave tanto para esa empresa como para otros proveedores relacionados con esta trama.

El informe también menciona que Pardo comunicó a personas cercanas como Maurici Lucena, presidente Aena, reconociendo ser ella quien recibió los puntos clave tanto para Soluciones como para Puertos del Estado. Esta interacción con personas ajenas al ámbito administrativo refuerza aún más la percepción acerca del pleno conocimiento que tenía sobre su rol en toda esta adjudicación.

Un detalle adicional digno de mención es que un día después declarar ante la Guardia Civil en febrero del 2024, Pardo se puso en contacto con Ábalos para sugerirle hablar con una abogada penalista recomendada por ella misma. Este gesto realizado tan solo 24 horas después del arresto Koldo García da pie a sospechar una posible coordinación entre los principales implicados en esta trama.

La investigación sigue bajo el escrutinio del juez instructor en la Audiencia Nacional. Él será quien determine hasta dónde llegan estas nuevas evidencias y cómo impactarán sobre las circunstancias procesales actuales para todos los implicados. Lo cierto es que el análisis detallado de estas comunicaciones ha echado por tierra las afirmaciones realizadas por Pardo y ha ampliado notablemente el círculo alrededor del cual gira uno de los escándalos más grandes relacionados con corrupción durante la gestión pandémica en España.