Cómo China usó a Apple para adelantar a EE.UU. y convertirse en potencia tecnológica mundial

Resulta curioso que el ascenso tecnológico de China se haya apoyado, en parte, en la sombra de un gigante estadounidense: Apple.

La “Ciudad del iPhone” en Zhengzhou, con más de 350.000 empleados ensamblando la mitad de los teléfonos que la manzana vende en el mundo, resume la simbiosis inicial.

El 80% de los iPhone aún se fabrican en China, y en 2023 esta colaboración generó 66.700 millones de dólares en ingresos solo para los de Cupertino, aunque descendió un 7% respecto al año anterior.

Sin embargo, esa relación, que parecía un matrimonio de conveniencia, se ha convertido en una lección magistral de ingeniería estratégica.

China no se conformó con ser la fábrica del mundo. En 2015 lanzó el plan Made in China 2025 para dejar de ensamblar y empezar a innovar. El objetivo: dominar tecnologías clave, desde microchips hasta inteligencia artificial y robótica avanzada.

Del ensamblaje a la innovación: cómo China giró la balanza

El efecto ha sido palpable. A día de hoy, 1 de septiembre de 2025, China lidera la emisión de patentes tecnológicas, superando a cualquier otro país. El 86% de los objetivos del plan Made in China 2025 ya están cumplidos, según análisis independientes, y en áreas como los vehículos eléctricos y la energía renovable han superado incluso sus propias expectativas.

La cadena de suministro que Apple ayudó a construir se transformó en el trampolín para que empresas chinas dominaran la producción de componentes de alta gama. Ahora, marcas locales como Huawei, Vivo y BYD compiten de tú a tú con los grandes de Occidente, no solo en China, sino a nivel global. Huawei, por ejemplo, ha sorteado las sanciones estadounidenses desarrollando su propia tecnología de chips y redes 5G, y se prepara para fabricar microchips de 3 nanómetros en 2026, lo que podría eliminar la dependencia china de proveedores occidentales.

Apple, atrapada en la telaraña china

Apple, mientras tanto, se enfrenta a una paradoja. Depende de China para fabricar sus productos, pero ahora el mercado chino se le resiste. En 2024, la firma perdió el liderazgo en ventas de smartphones en el país asiático, con una caída del 17% en sus envíos y una cuota de mercado que bajó al 15%, por detrás de Vivo y Huawei. Esta tendencia refleja cómo los fabricantes chinos han dejado de copiar para empezar a innovar y, lo que es más importante, a ganar terreno en casa y fuera de ella.

No es solo una cuestión de ventas. El giro proteccionista de Estados Unidos y la guerra comercial han empujado a Apple a diversificar su producción hacia países como Vietnam e India, pero la dependencia de la infraestructura china sigue siendo abrumadora. Hasta la fecha, solo el 20% de los iPhone se fabrica fuera de China.

La carrera por la inteligencia artificial: DeepSeek, Apple y la nueva generación de IA

Si hay un área en la que China ha adelantado por la derecha a EE.UU., esa es la inteligencia artificial. El auge de startups como DeepSeek ha demostrado que no solo pueden competir con modelos estadounidenses como los de OpenAI o Google DeepMind, sino que pueden hacerlo con una fracción del coste computacional.

En marzo de 2025, el propio Tim Cook, CEO de Apple, elogió públicamente los modelos de IA de DeepSeek en Pekín, justo cuando la compañía intentaba conseguir permiso para lanzar Apple Intelligence en China. DeepSeek ha conseguido un rendimiento comparable a los gigantes occidentales pese a las restricciones en el acceso a chips avanzados de Nvidia, utilizando versiones limitadas de GPU debido a los controles de exportación estadounidenses.

Apple, consciente de la presión local y regulatoria, ha intensificado la colaboración con empresas chinas, integrando modelos de IA de Alibaba y Baidu en sus sistemas para cumplir con las exigencias del gobierno chino. Esta cooperación se ve como una vía para mantener la relevancia en un mercado donde las reglas del juego ya no las dicta Silicon Valley.

De la imitación a la supremacía: el nuevo rostro de la tecnología china

La narrativa que presentaba a China como un simple imitador tecnológico ya no se sostiene. En los últimos años, el país ha liderado en 57 de las 64 tecnologías críticas evaluadas entre 2019 y 2023, incluyendo la IA y la computación cuántica. Solo en siete áreas mantiene Estados Unidos el liderazgo.

El éxito chino no está exento de retos. La rápida innovación choca con problemas de implementación y regulación, y las tensiones geopolíticas siguen afectando a la colaboración tecnológica internacional. Sin embargo, la apuesta decidida por la investigación y el desarrollo, junto a una visión estratégica de largo plazo, ha colocado a China en la vanguardia.

¿Y ahora qué? El mundo observa, Apple se adapta

El movimiento de China ha cambiado el tablero global. Estados Unidos, que hasta hace poco dominaba la escena tecnológica, ahora se ve forzado a reaccionar ante un competidor que ya no se limita a fabricar, sino que innova, patenta y exporta tecnología punta.

Mientras tanto, Apple y otras multinacionales buscan cómo adaptarse a un entorno donde la colaboración con empresas chinas ya no es una opción, sino una necesidad para sobrevivir en el mayor mercado del mundo. El futuro inmediato se escribe en mandarín, y la inteligencia artificial es la pluma.

En definitiva, la alianza de conveniencia entre Apple y China ha resultado ser el trampolín que necesitaba el gigante asiático para saltar de la fábrica global a la primera división de la innovación. Ahora, en el pulso tecnológico mundial, ya no se discute si China puede liderar, sino cuánto tiempo tardará en hacerlo de forma incuestionable.