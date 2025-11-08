Los 10 retos virales más peculiares o peligrosos que triunfan en TikTok

El fenómeno TikTok se distingue por su habilidad para transformar lo habitual en un espectáculo: bailes pegajosos, recetas rápidas y, por supuesto, retos virales que se reinventan cada semana.

Sin embargo, en medio de coreografías divertidas y recetas imposibles, aparecen desafíos que generan alarma entre padres, profesionales de la salud e incluso las fuerzas del orden.

Con más de mil millones de usuarios activos, la plataforma se ha convertido en un inmenso laboratorio social donde la búsqueda de “me gusta” puede acabar en la sala de urgencias o incluso en la primera plana de sucesos.

Lejos de disminuir, esta tendencia sigue creciendo: cada temporada surgen nuevos “challenges” que prometen fama instantánea… a veces a expensas de la integridad física o el honor de quienes participan.

A continuación, exploramos los diez retos más curiosos, absurdos o peligrosos que, según informes recientes y la opinión de expertos, están causando furor en TikTok y otras plataformas sociales.

1. Blackout Challenge

Este reto ocupa el primer lugar en cuanto a peligrosidad se refiere. Consiste en privarse deliberadamente de oxígeno utilizando cinturones, bufandas o incluso las propias manos hasta desmayarse y experimentar una breve sensación de euforia. Dirigido principalmente a menores de entre 10 y 14 años, ha provocado más de 100 muertes oficiales; no obstante, se sospecha que la cifra real podría ser mucho más elevada. Los especialistas advierten que el daño cerebral puede ser irreversible en cuestión de segundos.

2. Subway Surfing

La adrenalina llevada al extremo: subirse al techo de los vagones del metro mientras están en movimiento y mantenerse en pie el mayor tiempo posible. Esta moda, originaria de Nueva York, ha dado lugar a más de medio centenar de intervenciones policiales solo en 2025 y al menos una veintena de muertes debido a caídas, atropellos o descargas eléctricas. A pesar de las advertencias, esta tendencia continúa sumando seguidores y tragedias en grandes ciudades.

3. Benadryl Challenge

El objetivo aquí es consumir grandes cantidades de este antihistamínico para inducir alucinaciones y grabar las reacciones. Algunos participantes han llegado a ingerir hasta 14 pastillas simultáneamente, lo que ha resultado en hospitalizaciones por convulsiones, problemas cardíacos e incluso la muerte documentada de un adolescente. Las farmacéuticas y pediatras insisten en los riesgos asociados como paros cardíacos y daños neurológicos.

4. Reto del fuego

Un clásico del absurdo: verterse desinfectante para manos sobre el cuerpo y prenderse fuego mientras se graba. Aunque parezca una broma pesada, ha dejado a numerosos menores con quemaduras severas (en algunos casos afectando más del 45% del cuerpo), así como daños respiratorios e infecciones. Las secuelas pueden ser permanentes y el susto difícilmente olvidable.

5. Superman Challenge

Inspirado por el vuelo del icónico superhéroe, este reto consiste en que un adolescente adopte la postura característica mientras es sostenido por sus amigos. En las versiones más extremas, el participante es lanzado al aire o hacia atrás, lo que conlleva un alto riesgo de fracturas, lesiones medulares y conmociones cerebrales. Hospitales españoles han reportado múltiples casos relacionados con este desafío.

6. Outlet Challenge

¿Quién dijo que los enchufes solo sirven para cargar dispositivos? Este challenge propone introducir una moneda entre el cargador y el enchufe para provocar chispazos o cortocircuitos con la esperanza de obtener un vídeo viral. Las consecuencias son graves: incendios, daños eléctricos en viviendas y quemaduras severas tanto en manos como en cara. Las autoridades estadounidenses han instado expresamente a evitarlo bajo cualquier circunstancia.

7. Rompe cráneos

También conocido como Skullbreaker Challenge, este “juego” consiste en hacer caer a un amigo haciendo tropezar su pie mientras saltan juntos; esto provoca caídas hacia atrás con golpes directos al suelo. El resultado pueden ser desgarros musculares, fracturas e incluso lesiones cerebrales irreversibles o fatales. A pesar del riesgo evidente, sigue circulando con diversas variantes alrededor del mundo.

8. La caza del pijo

En esta tendencia perturbadora, jóvenes agreden a aquellos considerados “pijos” (de clase alta), registran la agresión y la publican online. El objetivo es acumular visualizaciones para ganar notoriedad dentro del grupo social. Varias agresiones ocurridas en Madrid han sido atribuidas a este reto; esto ha llevado a reforzar la seguridad en zonas escolares y universitarias. La policía investiga su propagación y advierte sobre las consecuencias legales para los involucrados.

9. El desafío de las 48 horas

Este reto incita a desaparecer del hogar durante dos días sin avisar a nadie con el fin de generar máxima alarma entre familiares y conocidos. Se otorgan puntos según el alcance de la búsqueda (redes sociales, alertas por desaparecidos…). Los peligros son evidentes: exposición al riesgo callejero, angustia familiar e incluso el colapso de los servicios emergentes.

10. Lamer tapas de váter

Para finalizar esta lista encontramos un reto tan extraño como antihigiénico: grabarse lamiendo la tapa de un váter público. Originado en Estados Unidos durante la pandemia, se hizo viral rápidamente; lamentablemente algunos participantes dieron positivo por coronavirus tras realizar esta hazaña. El peligro es claro: infecciones gastrointestinales y una buena dosis de vergüenza ajena.

El atractivo del absurdo y los riesgos adolescentes

Lo que une todos estos desafíos no es solo su potencial peligroso sino también la rapidez con que se difunden entre adolescentes ansiosos por destacar. Especialistas en psicología infantil señalan que el cerebro adolescente es particularmente susceptible a la impulsividad, presión social y recompensas inmediatas; ingredientes perfectos para propiciar estos retos virales.

Mientras tanto, las plataformas luchan por eliminar contenidos peligrosos; sin embargo, la creatividad (y temeridad) del público siempre parece ir un paso adelante. Entre risas nerviosas y momentos tensos, TikTok continúa siendo ese gran escaparate donde cada semana se juega una suerte de ruleta rusa digital con la viralidad como premio mayor. En esta jungla virtual, cada vez resulta más difusa la frontera entre lo cómico y lo letal.