La Comunidad de Madrid lidera los sectores aeronáutico y aeroespacial concentrando el 53,7% del negocio en España

La Comunidad de Madrid refuerza su posición como referente internacional en los sectores aeronáutico y aeroespacial, al concentrar el 53,7% del volumen de negocio nacional y generar casi 14.000 empleos, un tercio del total en España.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha visitado la sede de Thales Alenia Space en Turín (Italia) con el objetivo de estrechar la cooperación tecnológica y económica con el país, del que Madrid atrae el 50% de las inversiones realizadas en territorio español.

Durante la visita, se destacaron las oportunidades que ofrecerá la fusión de las divisiones espaciales de Thales, Airbus y Leonardo, alianza que integrará a 25.000 profesionales y alcanzará una facturación estimada de 6.500 millones de euros anuales.

Albert subrayó que el Gobierno regional “apuesta por un ecosistema que combine innovación, inversión y talento”, impulsado por infraestructuras clave como el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el parque tecnológico de Tres Cantos y la plataforma industrial de Airbus en Getafe.

Desde Tres Cantos, la compañía Thales coordina un equipo de 450 expertos dedicados al diseño y fabricación de subsistemas y cargas útiles para satélites, en unas instalaciones consideradas las más avanzadas de Europa. Este impulso consolida a Madrid como un centro neurálgico de tecnología aeroespacial con proyección y relevancia global.