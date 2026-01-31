  • ESP
Madrid impulsa su liderazgo global en innovación aeroespacial

La Comunidad de Madrid lidera los sectores aeronáutico y aeroespacial concentrando el 53,7% del negocio en España

Thales Alenia Space en Turín (Italia) PD.
La Comunidad de Madrid refuerza su posición como referente internacional en los sectores aeronáutico y aeroespacial, al concentrar el 53,7% del volumen de negocio nacional y generar casi 14.000 empleos, un tercio del total en España.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha visitado la sede de Thales Alenia Space en Turín (Italia) con el objetivo de estrechar la cooperación tecnológica y económica con el país, del que Madrid atrae el 50% de las inversiones realizadas en territorio español.

Rocío Albert visita la sede de Thales Alenia Space en Turín

Durante la visita, se destacaron las oportunidades que ofrecerá la fusión de las divisiones espaciales de Thales, Airbus y Leonardo, alianza que integrará a 25.000 profesionales y alcanzará una facturación estimada de 6.500 millones de euros anuales.

Albert subrayó que el Gobierno regional “apuesta por un ecosistema que combine innovación, inversión y talento”, impulsado por infraestructuras clave como el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el parque tecnológico de Tres Cantos y la plataforma industrial de Airbus en Getafe.

Desde Tres Cantos, la compañía Thales coordina un equipo de 450 expertos dedicados al diseño y fabricación de subsistemas y cargas útiles para satélites, en unas instalaciones consideradas las más avanzadas de Europa. Este impulso consolida a Madrid como un centro neurálgico de tecnología aeroespacial con proyección y relevancia global.

