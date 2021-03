El último gadget de Apple: calcetines inteligentes

Como decían los castizos, hace ya unas décadas, asombrados ante lo que se avecinaba: «¡Lo que inventa el hombre!».

Apple amplía el espectro de los dispositivos de realidad aumentada. Pronto, los fans de la empresa podrán disfrutar de calcetines diseñados por Apple.

Apple ya ha vendido calcetines pero funcionaban solamente como protectores del iPod y no como calzado.

Ahora, está estudiando la tecnología que podría convertir esta prenda de vestir en una parte clave de la experiencia de la realidad aumentada.

La patente presentada por la firma detalla una serie de conceptos similares a los calcetines que se describen como «estructuras de soporte en forma de pie con componentes como imanes» que podrían incluir «componentes de una plataforma de pie con los correspondientes electroimanes […] sobre los que un usuario puede ponerse de pie».

Apple’s AR may not be confined to what you can see through #AppleGlass. It may also give users force feedback through Apple-designed socks. https://t.co/Scyq7pweC9 pic.twitter.com/R0ZmEAyY4v

— AppleInsider (@appleinsider) March 16, 2021