Twitter renueva TweetDeck con nuevas funciones adicionales

Twitter quiere evitar que TweetDeck se quede anticuado, por lo que apostó por darle un rediseño con el que llegan nuevas funciones.

La herramienta de gestión de publicaciones ahora cuenta con algunas funciones adicionales como parte de una prueba para diseñar un servicio de suscripción.

La compañía tecnológica ha iniciado una prueba con pequeños grupos de usuarios de Estados Unidos, Canadá y Australia, a quienes se muestra una versión rediseñada del gestor TweetDeck.

El responsable de Producto, Kayvon Beykpour, ha detallado que este rediseño incluye funciones adicionales como un compositor de ‘tuits’ completo, funciones de búsqueda avanzada, nuevos tipos de columnas y una nueva forma de agruparlas más similar a cómo se ve la aplicación de Twitter.

Los planes de Twitter de convertir esta herramienta en un servicio de suscripción se conocieron en febrero. En marzo, el propio Beykpour aseguró en una entrevista a The Verge que estaban trabajando en un nuevo TweetDeck, en una “revisión bastante grande” enfocada al ecosistema de desarrolladores.

We’re testing new features in TweetDeck for a small group in the U.S., Canada and Australia. These include a full Tweet Composer, new advanced search features, new column types, and a new way to group columns into clean workspaces. https://t.co/7bTiwBPmea

— Kayvon Beykpour (@kayvz) July 20, 2021