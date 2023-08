¡Debut mundial! MASX Aurora One Smartwatch presentado: ¡los primeros 100 compradores obtienen un 50 % de descuento!

MASX Aurora One

MASX, un fabricante de relojes inteligentes de vanguardia en China, anunció que el MASX Aurora One se lanzará exclusivamente a nivel mundial en AliExpress el 21 de agosto. El equipo de diseño e I+D de MASX tiene experiencia laboral relacionada con Amazfit, lo que brinda una perspectiva única para el diseño de productos. El reloj inteligente MASX Aurora One es la combinación perfecta de funciones potentes, un valor inigualable y un diseño llamativo.

Características sobresalientes, valor insuperable

Diseñado para entusiastas del fitness y jóvenes, MASX Aurora One tiene un precio de 93,60 dólares estadounidenses. Durante la promoción de lanzamiento, use el código: 19MASX ($ 19 de descuento) por un precio exclusivo de solo US $ 23.50. Los compradores madrugadores, los 100 primeros, reciben un cupón de descuento del 50 % y un regalo personalizado especial. La promoción se extiende del 21 al 28 de agosto (hora estándar del Pacífico).

Diseño exquisito, cómodo a la moda

Con unas medidas de 57,3 x 51,8 x 14,3 mm y una vibrante pantalla táctil AMOLED de 1,43 pulgadas con una resolución de 466 x 466 píxeles, las imágenes son envolventes y atractivas. La moda se une a la tecnología con una correa de silicona premium que brinda la máxima comodidad. El reloj viene con biseles de colores intercambiables en naranja, verde y gris, lo que le permite expresar su estilo único.

Conectividad inteligente, experiencia perfecta

Equipado con un chip 2 en 1 de doble núcleo, Aurora One ofrece una interfaz de usuario más rápida y fluida. Integrado con llamadas Bluetooth 5.2 de alta definición, responder llamadas sobre la marcha es muy sencillo. El control remoto de la cámara y la reproducción de música hacen que la vida sea cómoda.

Compañero de atención médica, monitoreo en tiempo real

El seguimiento preciso de la salud del reloj es un punto destacado, ya que monitorea la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en la sangre y la presión arterial en tiempo real. El análisis inteligente del sueño ayuda a mejorar los patrones de sueño. Con 70 modos deportivos, los entusiastas del fitness pueden adaptar los entrenamientos a la perfección.

Impermeable y de larga duración.

Apoyando la resistencia al agua, el reloj es adecuado para el uso diario y las actividades al aire libre. La artesanía duradera garantiza la longevidad. Sin embargo, evite la exposición prolongada al agua caliente para evitar daños. Una batería de 400 mAh garantiza un uso prolongado con hasta 30 días de tiempo de espera.

Reloj inteligente MASX Aurora One

Funciones sobresalientes, pantalla táctil LCD HD de 1,43 pulgadas, 70 modos deportivos, llamadas inteligentes, control del ritmo cardíaco, diseño a prueba de agua, batería de larga duración, opciones de bisel colorido, elegante y cómodo.

¡Debut mundial, oferta limitada del 50 % de descuento!

MASX Aurora One debuta globalmente el 21 de agosto, exclusivamente en AliExpress. Los primeros 100 compradores tienen la oportunidad de recibir un cupón de descuento del 50 % y un regalo personalizado exclusivo.

Acerca de MASX

MASX se dedica a proporcionar soluciones de vida inteligente a usuarios globales. Reunimos equipos tecnológicos de primer nivel para ofrecer dispositivos portátiles inteligentes rentables y de alta calidad, creando un estilo de vida más inteligente y conveniente.

Para obtener más información sobre MASX Aurora One Smartwatch, visite la Tienda oficial de MASX en Aliexpress.