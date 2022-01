Las tendencias en juegos que causarán furor durante el 2022

Durante los últimos años hemos podido ver como la industria de los juegos online ha crecido. Lo ha hecho no solo en los títulos que se han producido, o las ventas de los mismos, sino también en el número de usuarios que los eligen como forma de entretenimiento. Esto se debe, en parte, a que es una de las industrias que se mantiene a la última, ofreciendo novedades a sus usuarios cada año. Pero, ¿cuáles serán las que nos traerán durante este 2022?

Cambios que se han ido incorporando a estos

Nos encontramos en un periodo de transformación en este sector, en el que aún queda mucho por venir. Desde videoconsolas y teléfonos de última generación centrados en ofrecer mejoras en la experiencia del usuario, hasta nuevos títulos más reales e inclusivos. Algo parecido a lo que podemos ver a otros de los juegos en línea que más popularidad han obtenido en los últimos años, los nuevos casinos juegos en español. Que cada vez se acercan más a los videojuegos, no solo en gráficos y juegos, además de idioma; sino que también se han ido agregando ajustes con el fin de generar una mejor experiencia.

Entre estas opciones se encuentra la posibilidad de jugar en vivo a algunos de sus juegos más populares, que también se ha integrado en muchos juegos de consola y móvil. En este terreno entran, además, dos de los conceptos que se llevan aplicando a estos juegos durante los últimos años: la realidad aumentada y la inteligencia artificial.

La vieja conocida del sector, la inteligencia artificial

La inteligencia artificial existe en los mismos desde los primeros juegos. Ya en títulos como el Pong, o Space Invaders, veíamos como había ciertos elementos que actuaban basándose en los movimientos que efectuaba el usuario. Si bien hoy en día estos se han ampliado, llegando a diseñar incluso estrategias y tácticas basadas en los diferentes movimientos de los jugadores y reaccionando a los mismos, aún se pueden añadir nuevas opciones que nos hagan ser una parte del juego durante el rato que decidamos jugar a él.

La nueva manera de ejecutar juegos

Las tendencias de los jugadores españoles han cambiado en los últimos años. Siendo el perfil bastante diferente de la de los primeros usuarios de estos. Podríamos decir que esto se debe a la gran diversidad de opciones con las que cuentan, no solo en el sector de los juegos de azar online, sino también de los videojuegos. Estando todos ellos no solo disponibles para poder jugar desde un ordenador o consola, en el caso de los videojuegos, sino también de los nuevos dispositivos.

El nuevo tipo de usuario y los dispositivos existentes han hecho que se generen nuevas formas de ejecutar juegos. Si bien en el pasado solíamos usar un CD para reproducir un juego, hoy en día con los tamaños que estos tienen se tiende a ofrecer versiones digitales. Estas son accesibles desde los propios dispositivos, permitiendo descargar algunos de ellos o acceder de manera remota gracias a los nuevos servidores en la nube. Esta nueva opción permite acceder a juegos con toda su calidad sin tener que disponer de ellos de manera física. En la actualidad es empleado por gigantes tecnológicos como Sony en su Play Station o en páginas dedicadas a los juegos en línea como Steam o Stadia.

Aunque estas son las tendencias principales que parece que se moverán en el 2022, no son las únicas, No olvidemos que el sector de los juegos en línea está en constante crecimiento, haciendo que sus desarrolladores tiendan a integrar las últimas tecnologías para poder ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios. Y desde luego este 2022 no será diferente.