‘Pegasus’, el software espía israelí para rastrear terroristas, se usó para hackear a políticos, periodistas, activistas y empresarios en todo el mundo

Nos tienen en sus manos. Lo saben todo.

El ‘software’ espía Pegasus, cuya licencia la empresa de vigilancia israelí NSO Group vende a los gobiernos para que rastreen a terroristas y grandes criminales, fue utilizado para ‘hackear’ los teléfonos inteligentes de periodistas, activistas, ejecutivos de negocios y políticos en todo el mundo.

Esto se desprende de una investigación conjunta realizada por 17 medios de comunicación, entre ellos The Washington Post, The Guardian y Le Monde, que se publicó este domingo 18 de julio de 2021.

La organización periodística sin fines de lucro Forbidden Stories, con sede en Francia, y el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional obtuvieron acceso a una relación de más de 50.000 números de teléfono, identificados como pertenecientes a personas de interés para los clientes de NSO Group, y compartieron la lista con los medios de comunicación mencionados, que a su vez realizaron investigaciones.

No está claro quién agregó los números en la lista, que data de 2016, ni se conoce cuántos de ellos fueron hackeados o vigilados.

No obstante, un análisis forense de 37 ‘smartphones’ muestra que muchos indican una estrecha correlación entre las marcas de tiempo asociadas con un número en la lista y el inicio de la vigilancia, en algunos casos tan breve como unos pocos segundos.

De estos 37 teléfonos, 23 fueron hackeados con éxito, mientras que 14 mostraron signos de intento de hackeo.

Los números de la lista no están atribuidos, pero se logró identificar a más de 1.000 personas en más de 50 países, entre ellos varios miembros de la familia real de Arabia Saudita, al menos 65 ejecutivos de negocios, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y dos mujeres cercanas al periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado en 2018.

La lista también contiene los números de varios jefes de Estado y primeros ministros, y los de más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos ministros de gabinete, diplomáticos y oficiales militares y de seguridad.

Entre los periodistas cuyos números están en la lista, los hay que trabajan para los medios estadounidenses CNN, Associated Press, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal y Bloomberg News, así como para el francés Le Monde, el Financial Times británico y Al Jazeera, de Catar, entre otros.

Según la investigación, varios de los números de la lista se concentraron en 10 países: Azerbaiyán, Baréin, Hungría, India, Kazajistán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Se descubrió también que esas 10 naciones han sido clientes de NSO Group.