¿Cómo recuperar los mensajes borrados de WhatsApp en Android y iPhone con UltData WhatsApp Recuperación?

¿Alguna vez has borrado por error un mensaje de WhatsApp y te has arrepentido después? ¿O has querido saber qué decía ese mensaje que alguien te envió y luego eliminó? Si la respuesta es sí, no te preocupes, porque hay algunas formas de recuperar los mensajes borrados de WhatsApp y ver lo que te perdiste.

En este artículo, te vamos a explicar tres métodos para recuperar los mensajes borrados de WhatsApp, dependiendo de si tienes o no una copia de seguridad en Google Drive o en tu dispositivo. También te vamos a recomendar una aplicación que te puede ayudar a recuperar los mensajes borrados de WhatsApp de forma fácil y rápida: UltData WhatsApp Recuperación.

Método 1: Restaurar una copia de seguridad de Google Drive

Si tienes activada la función de copia de seguridad automática de WhatsApp en Google Drive, puedes restaurar tus chats y archivos multimedia desde la nube. Para ello, debes tener el mismo número de teléfono y la misma cuenta de Google que usaste para crear la copia de seguridad.

Los pasos para restaurar una copia de seguridad de Google Drive son los siguientes:

Desinstala WhatsApp de tu celular.

Descarga la app nuevamente desde la tienda de aplicaciones.

Abre la aplicación y verifica tu número de teléfono.

Cuando se te indique, toca RESTAURAR para recuperar tus chats y archivos multimedia desde Google Drive .

. Cuando se complete el proceso de restauración, toca SIGUIENTE .

. Tus chats se mostrarán una vez que se complete la inicialización.

Después de que se restauren los chats, WhatsApp seguirá restaurando tus archivos multimedia.

Este método tiene algunas limitaciones, como que solo puedes restaurar la última copia de seguridad disponible, y que si borras un mensaje después de que se haya hecho la copia, no podrás recuperarlo. Además, si cambias de número o de cuenta de Google, no podrás acceder a tu copia de seguridad.

Método 2: Restaurar una copia de seguridad local

Si no tienes una copia de seguridad en Google Drive, o si quieres recuperar una copia más antigua que la última disponible en la nube, puedes intentar restaurar una copia de seguridad local. Estas son las copias que WhatsApp hace diariamente a las 2:00 a.m. y que se guardan como un archivo en tu teléfono.

Pero este método también tiene algunas limitaciones, como que solo puedes restaurar las copias de los últimos siete días, y que si cambias el nombre del archivo o lo mueves a otra carpeta, WhatsApp no lo reconocerá. Además, el contenido multimedia puede no estar incluido en las copias locales.

Método 3: Recuperar mensajes eliminados de WhatsApp a través de la copia de seguridad de iCloud

Si ha realizado una copia de seguridad de sus datos de WhatsApp en iCloud, también puede recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp a través de la restauración de la copia de seguridad de iCloud. Sin embargo, este método requiere que restaure su iPhone a la configuración de fábrica, por lo que debe estar preparado para hacer una copia de seguridad y transferir sus datos. Si no está seguro de si puede encontrar los mensajes eliminados en la copia de seguridad de iCloud, puede intentar otros métodos primero.

Los pasos para restaurar la copia de seguridad de iCloud son los siguientes:

1. Abra Configuración > General > Restablecer > Borrar todo el contenido y la configuración.

2. Una vez que su iPhone se haya restaurado a la configuración de fábrica, vuelva a configurar su iPhone hasta que llegue a la pantalla de aplicaciones y datos.

3. Seleccione la opción de restaurar desde la copia de seguridad de iCloud. Luego, espere a que se restaure su información del iPhone.

4. A continuación, descargue la aplicación de WhatsApp desde la App Store y configure su cuenta con el mismo número de teléfono. Luego, compruebe si aparecen los mensajes eliminados.

Este método también tienealgunas limitaciones, como que solo puede restaurar la copia de seguridad más reciente de iCloud, y si se eliminan mensajes después de la copia de seguridad, no se pueden restaurar. Además, si cambia su número de teléfono o ID de Apple, no podrá acceder a su copia de seguridad de iCloud.

Método 4: Usar UltData WhatsApp Recuperación

Si los métodos anteriores no te funcionan o te parecen muy complicados, hay una forma más fácil y rápida de recuperar los mensajes borrados de WhatsApp: usar UltData WhatsApp Recuperación. Esta es una aplicación que te permite ver y recuperar los mensajes borrados de WhatsApp sin necesidad de hacer ninguna copia de seguridad.

Con UltData WhatsApp Recuperación, puedes:

Ver los mensajes borrados de WhatsApp sin aplicaciones.

Recuperar los mensajes borrados de WhatsApp con un solo clic.

Recuperar los mensajes borrados de WhatsApp sin importar cuándo se hayan eliminado.

Recuperar los mensajes borrados de WhatsApp incluso si cambias de número o dispositivo.

Recuperar los mensajes borrados de WhatsApp con todo el contenido multimedia incluido.

Los pasos para usar UltData WhatsApp Recuperación son los siguientes:

Descarga e instala UltData WhatsApp Recuperación en tu computadora desde el sitio web oficial

en tu computadora desde el sitio web oficial Conecta tu celular al computador con un cable USB y elige el modo “Recuperar datos desde dispositivo iOS/Android”.

Abre la aplicación y otórgale los permisos necesarios para acceder a tus notificaciones y archivos.

Selecciona el tipo de datos que quieres recuperar, en este caso “WhatsApp y adjuntos”, y haz clic en “Iniciar escaneo”.

Espera a que el programa escanee tu Android o iPhone y te muestre los datos encontrados. Puedes previsualizar los mensajes borrados de WhatsApp y marcar los que quieres recuperar.

Para recuperar los mensajes borrados, selecciona los que quieras y toca el icono del disco en la parte inferior derecha. Podrás guardarlos como un archivo HTML o CSV en tu celular o enviarlos por correo electrónico.

Este método es el más sencillo y efectivo para recuperar los mensajes borrados de WhatsApp.

Conclusión

Como has visto, hay varias formas de recuperar los mensajes borrados de WhatsApp, pero ninguna es perfecta ni infalible. Por eso, te recomendamos que uses UltData WhatsApp Recuperación, una aplicación que te facilita mucho el proceso y te permite ver y recuperar los mensajes borrados con un solo clic.

Con UltData WhatsApp Recuperación, podrás:

Ver los mensajes borrados de WhatsApp sin aplicaciones

Recuperar los mensajes borrados con todo el contenido multimedia incluido

Recuperar los mensajes borrados sin importar cuándo se hayan eliminado

Recuperar los mensajes borrados incluso si cambias de número o dispositivo

Así que no lo dudes más y descarga UltData WhatsApp Recuperación ahora mismo para recuperar tus mensajes borrados y no perderte nada.

En conclusión, si has perdido tus mensajes importantes de WhatsApp, no te preocupes, puedes recuperarlos con UltData WhatsApp Recuperación. Recuerda siempre hacer una copia de seguridad regular de tus mensajes de WhatsApp para evitar la pérdida de datos en el futuro. También es importante respetar la privacidad de las personas y no invadir su privacidad sin su consentimiento.