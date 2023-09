Avance en el mundo de las VPN: cómo eludir los bloqueos de nuevo nivel

Cada problema tiene una solución. Las prohibiciones siempre conducen al desarrollo de formas de evitarlas. En este material, echemos un vistazo más de cerca a los siguientes puntos:

La situación mundial con la censura de Internet en la actualidad, ¿por qué los gobiernos gastan millones en el control de la red.

Servicios VPN como formas tradicionales de eludir el control.

El curso del gobierno: cómo y por qué bloquean el VPN.

¡Hay una salida! Soluciones modernas «para el mal del día», que permiten eludir la censura y el bloqueo.

El mercado actual de VPN: ¿por qué estos servicios son tan populares

Los distintos países tienen más o menos libertad para censurar y supervisar las actividades de los usuarios en la red. Cada país tiene sus propias prohibiciones y características. Por lo tanto, para cada país, el trabajo de los servicios VPN que le permiten eludir las prohibiciones y usar Internet libremente es relevante.

Si no desea utilizar Internet, que está más o menos censurado, si desea poder expresar su opinión libremente y sin consecuencias y visitar los sitios que considere adecuados, una VPN es su herramienta confiable para lograr este objetivo.

Cómo funciona la censura

Los proveedores tienen control sobre lo que puede ver en la red y dónde no puede ir. Trabajan dentro de los límites que les establece el gobierno del país. En algunos países, incluso es posible desconectar completamente Internet, en otros hay ciertas restricciones, incluido el uso de mensajeros instantáneos, redes sociales, Etc. pero hay buenas noticias: en cualquier país que se encuentre, ¡siempre hay soluciones que conducen a una Internet libre!

En el mundo actual, existe la vigilancia en línea, que incluye el uso de sitios, redes y servicios. También se recopilan y almacenan y, si es necesario, se transmiten los datos confidenciales de los usuarios. ¡En todo el mundo, los gobiernos gastan enormes cantidades de dinero en software de vigilancia para interceptar incluso datos cifrados! Las razones por las que esto se organiza en diferentes países son muy diferentes y, en general, más o menos las mismas: la supresión del almacenamiento por parte de los usuarios de material no deseado, la política de prevención de protestas, discursos públicos, la formación de la opinión pública, etc.

Pero si no quieres ser un títere y necesitas surfear libremente para el trabajo o el ocio, hoy no puedes prescindir de un servicio VPN. Es él quien enmascara su conexión, la hace invisible, la lleva a través de otro país. Por cierto, al elegir un país para una VPN y evitar la restricción de la propia, no olvide preguntar qué restricciones existen en el estado al que se redirige la conexión.

Nuevo nivel de prohibiciones: bloquear los servicios que protegen contra el bloqueo

En algunos países, el deseo de controlar a los usuarios de Internet ha llegado a un punto en el que las autoridades comienzan a bloquear o prohibir los servicios de VPN con los que los usuarios eluden los bloqueos. Para ello, se utilizan diferentes métodos en diferentes países, como bloquear el acceso a direcciones IP que conducen a otros países, bloquear los propios servidores VPN mediante el seguimiento de sus protocolos, etc.

Pero, ¿los desarrolladores de VPN y los usuarios del mundo aceptarán esta política? Por supuesto que no. Y para cada problema, incluso cuando se eleva a una nueva ronda, hay una solución adecuada. Hoy le presentaremos una solución que le proporcionará seguridad en Internet sin ningún tipo de capacidad de seguimiento y bloqueo. Este es el servicio VPN de GnuVPN

La solución lista para usar de Internet libre-GnuVPN

Antes de hablar sobre cómo la nueva versión de GnuVPN resuelve el problema de eludir el bloqueo, repasaremos las características de los servicios VPN que generalmente son importantes para el usuario y de acuerdo con las opciones que elige. El criterio principal es la fiabilidad. Debe ser un Servicio con una funcionalidad avanzada conveniente, que garantiza la privacidad y la seguridad, la estabilidad de la conexión, que tiene una buena reputación. GnuVPN cumple perfectamente con todos estos requisitos. También son importantes:

● La velocidad del Servicio en cualquier tipo de dispositivo, simultáneamente en varios dispositivos, en cualquier momento del día, sin retrasos e interrupciones.

● Cómo se organiza el soporte técnico, la comodidad de trabajar con él.

● Seguridad de los datos del usuario. Una garantía del cien por cien de que los datos no son interceptados y rastreados, que no se deja rastro en la red.

● Funcionalidad del Servicio y cuánto corresponde al costo por uso.

● Estabilidad de conexión garantizada, sin roturas, soporte técnico las 24 horas, solucionando problemas al instante .

● Interfaz fácil de usar, operación clara y fácil.

● Costo adecuado.

● Actualización constante y adaptación a las realidades cambiantes. La fiabilidad del Servicio VPN garantiza su infraestructura, la disponibilidad de servidores en la cantidad adecuada para garantizar el trabajo de alta velocidad las 24 horas. GnuVPN lo hace muy bien, y en la versión actualizada tiene otra ventaja significativa en la forma de un protocolo que le permite evitar el bloqueo del nuevo nivel. Pero todo en orden.

El pago conveniente de GnuVPN es un criterio importante, ¡sin el cual es imposible usar El Servicio!

Este criterio se ha querido destacar en un apartado separado, ya que es de importancia práctica para los usuarios de todo el mundo. En diferentes países, se pueden implementar restricciones en el uso de cualquier sistema Monetario, etc. por Lo tanto, un Servicio que le permite eludir los bloqueos debe garantizar, en primer lugar, la conveniencia de pagar por los sistemas disponibles para los usuarios de diferentes países. En GnuVPN, esto se implementa al máximo.

De nuevo, este factor influye mucho en la elección del producto por parte de los usuarios. Dado que si no se implementa la posibilidad de pagar por los servicios de un sistema disponible, esto hace que sea imposible usar el Servicio. GnuVPN se puede pagar a través de cualquier mercado popular, con Apple Pay y Google Pay, con tarjetas VISA/MasterCard, así como con UnionPay, Bitcoin y otras criptomonedas. Todos los métodos de pago actuales están disponibles para los usuarios.

Lo más importante de hoy: el nuevo protocolo de GnuVPN – SoftEther

A medida que las condiciones se vuelven más estrictas, los servicios de VPN deben estar constantemente un paso por delante, brindando protección y privacidad a los usuarios. Para ello, se están desarrollando e implementando nuevos protocolos. Uno de ellos es el protocolo SoftEther, que proporciona un nivel de protección completamente nuevo y más alto con toda la facilidad de uso, y que se implementa en una versión actualizada del cliente GnuVPN.

El objetivo de la creación del protocolo SoftEther era garantizar la máxima invisibilidad de la conexión del usuario. Usted se vuelve literalmente invisible para las partes interesadas.Al hacerlo, era importante que los desarrolladores mantuvieran la comodidad y la facilidad de administración de la conexión. ¡Y tuvo éxito! Ahora puede configurar todas sus conexiones desde diferentes dispositivos a través de una sola interfaz, no es necesario crear muchos clientes VPN, la administración es lo más simple posible y la protección literalmente ha alcanzado un nuevo nivel. Y lo más importante es que el protocolo SoftEther se ha implementado en la versión actualizada del cliente GnuVPN y está disponible para usted.

Protocolo de conexión SoftEther para GnuVPN

Los desarrolladores de GnuVPN han alcanzado un nuevo nivel con la nueva versión del cliente GnuVPN. La versión ya se ha lanzado y su adición principal fue la posibilidad de configurar conexiones utilizando el protocolo Softether.

Recuerde, como antes: era necesario utilizar varios clientes VPN para administrar y coordinar diferentes tipos de conexiones. Ahora la administración es más fácil y todo está disponible desde un solo cliente GnuVPN.

Además de esta comodidad en la gestión, que los usuarios han estado esperando y ya han logrado apreciar altamente, la nueva versión se distingue por un enfoque aún más serio del protocolo de conexión. La tarea principal era crear un protocolo que fuera lo más similar posible al tráfico normal de Internet. En este caso, la conexión es lo más invisible posible, disfrazada y evita con éxito la posible detección y bloqueo.

Esta tarea se intensificó después de que se intensificaron los bloqueos de servicios VPN por parte de varios sistemas, autoridades, cortafuegos, etc. Todos ellos están activamente involucrados en el seguimiento de los protocolos VPN estándar para bloquearlos, lo que causó problemas a cientos de miles de usuarios. Su trabajo habitual, la enseñanza y el ocio en Internet estaban en duda. Pero no con GnuVPN. Su conexión permanece imperceptible y la navegación por Internet está en el modo habitual sin compartir ningún peligro.

La facilidad de uso de GnuVPN ha aumentado y ha alcanzado un nuevo nivel: puede usar GnuVPN para cualquiera de sus conexiones, incluidos los servicios VPN convencionales y sus servidores OpenVPN personales. No cambiar entre clientes, trabajar simultáneamente en varias aplicaciones diferentes y otros inconvenientes. La interfaz de GnuVPN, accesible e intuitiva, le permite administrar fácilmente todas sus conexiones.

La misión de la compañía es proporcionar a los usuarios un conjunto de herramientas confiable para un uso cómodo y seguro de Internet. Con la nueva versión y las funciones, la administración de conexiones se simplifica al máximo, mientras que el nivel de protección ha aumentado significativamente, lo que significa que la tarea establecida para los desarrolladores se ha resuelto con éxito.

Resumimos lo que da el protocolo SoftEther:

● Nivel máximo de enmascaramiento de conexión: ¡detectarlo y bloquearlo es casi imposible!

● Mayor seguridad.

● Cómodo trabajo en Internet.

● Estabilidad de conexión garantizada.

● Soporte simultáneo de múltiples protocolos.

● Operación conveniente y fácil.

GnuVPN con SoftEther ya está disponible!

Si usted, al igual que los desarrolladores de GnuVPN, cree que las personas deben tener el derecho de elegir y la libertad de acceso a la información, si sus planes son garantizar su propia capacidad para usar Internet de manera libre y segura, entonces GnuVPN con SoftEther es la solución lista para usted que lo ayudará a sortear todos los bloqueos de manera efectiva y sin riesgos.

En cualquier país en el que se encuentre, puede probar GnuVPN con SoftEther ahora mismo. Hay un período de prueba gratuito disponible, durante el cual podrá evaluar los beneficios del servicio y luego elegir usar GnuVPN de forma continua. La prueba no te obliga a nada, solo te acerca a resolver el problema de la red restringida.

Pruebe las nuevas características de GnuVPN hoy mismo para ver de primera mano el rendimiento de los desarrollos de La compañía y la alta calidad del Servicio. Y después de asegurarse de esto, elija un plan de tarifas conveniente para usted para el uso de los servicios: desde 1 mes hasta el año calendario, ¡y para elegir un período de Servicio más largo, puede ahorrar de manera rentable en el pago de los servicios!

Los servicios del Servicio se pueden pagar de cualquier manera conveniente para usted, en cualquier parte del mundo que se encuentre. Bueno, el período de prueba es completamente gratuito, puede comenzar inmediatamente después de leer el artículo yendo a la página del servicio.

Siempre tiene la opción de estar entre los que dirigen y controlan, o unirse a aquellos que son capaces de eludir las restricciones para garantizar sus derechos y libertades esenciales. Internet es un símbolo de libertad, comunicación y recursos de información sin barreras. Para que siga siendo así, a pesar del control gubernamental o de las acciones de los atacantes, ¡toma la decisión correcta, prueba y suscríbete a GnuVPN! La compañía responde rápidamente a todos los cambios mundiales en el campo de Internet y en el mercado VPN, siempre encuentra soluciones innovadoras para mejorar la calidad de los servicios, el nivel de protección y enmascaramiento de la conexión. ¡Proteja su seguridad con la nueva generación de GnuVPN!