Los pasos clave para emprender y descubre la creación de tienda online con PrestaShop

El emprendimiento digital requiere planificación, estrategia y herramientas adecuadas. De hecho, se han de seguir unos pasos esenciales para llevar a buen puerto cualquier proyecto de este tipo. Descubre la creación de tienda online con PrestaShop, una herramienta eficiente que marca la diferencia.

Definir el proyecto es la base de todo negocio online

Es fundamental responder a tres preguntas antes de afrontar una inversión de este tipo: ¿qué productos se venderán? ¿A quién se dirigen? Y ¿qué funcionalidades de la tienda online serán indispensables? Este planteamiento inicial es muy importante para evitar errores frecuentes y para que los gastos no se inflen.

Cabe recordar que el mercado español de comercio electrónico superó los 18.600 millones de euros en el primer trimestre del año 2023, según datos de la CNMC. Estas cifras crecen cada año, lo que refleja la gran oportunidad de negocio que brindan estas plataformas, aunque también la necesidad de diseñar una propuesta competitiva.

Y es que definir el público objetivo y el tipo de catálogo condiciona decisiones posteriores, como el diseño de la tienda o la estrategia de marketing digital.

Aspectos técnicos: hosting, instalación y diseño

Una tienda online solo funcionará de manera óptima si dispone de un entorno técnico sólido. En este sentido, la elección de un hosting especializado en e-commerce, con certificados de seguridad y copias de respaldo automáticas, es fundamental para garantizar la velocidad de la web y la confianza de los usuarios.

Respecto a la instalación, PrestaShop permite dos vías. Una manual, descargando el paquete desde su web, y la otra automática, mediante instaladores de proveedores de hosting. La configuración adecuada desde el inicio garantiza la escalabilidad y la seguridad.

El diseño como factor estratégico

La apariencia de la tienda online va más allá de cuestiones estéticas. Un diseño responsive que facilite la navegación y que sea coherente con la identidad de la marca impacta directamente en la conversión. Una solución como PrestaShop ofrece plantillas personalizables que facilitan este proceso.

Gestión del catálogo y métodos de pago

Por su puesto, el catálogo de productos es el corazón del e-commerce. Por tanto, las descripciones deben ser precisas, las imágenes de calidad y las fichas optimizadas para SEO para atraer y fidelizar a los usuarios. Además, la integración de módulos adicionales permite personalizar cada detalle del proceso de compra.

En cuanto a los pagos, el comercio electrónico en España muestra que más del 60 % de los compradores prefieren métodos digitales como PayPal o tarjeta de crédito (Banco de España, 2023). PrestaShop facilita la activación de múltiples opciones, lo que incide positivamente en la confianza del consumidor y disminuye el abandono del carrito.

Logística y experiencia de usuario

Conviene tener muy en cuenta que el envío y la posventa influyen en gran medida en la fidelización. Así que ofrecer costes transparentes, seguimiento de pedidos y soluciones como la recogida en tienda aporta un valor añadido. PrestaShop integra a los principales operadores logísticos, lo que simplifica considerablemente la gestión para el emprendedor.

Estrategia de marketing y crecimiento

Buena parte del éxito depende de una estrategia de marketing digital sólida. Para ello es esencial la integración de herramientas como Google Analytics, campañas en redes sociales o newsletters automatizadas.

Asimismo, las promociones, los programas de fidelización y el cross-selling son técnicas de probada eficacia que aumentan el valor medio de cada pedido. Según eMarketer, el 44 % de los consumidores españoles valora de modo positivo recibir recomendaciones personalizadas, lo que evidencia que esta práctica brinda una ventaja competitiva.

En definitiva, emprender en el comercio electrónico requiere una visión estratégica, decisiones técnicas acertadas y un enfoque centrado en la experiencia positiva del cliente. Cada paso es importante, desde la definición del proyecto hasta la implementación de marketing digital apropiado. Una solución de tanto alcance como Prestashop combina flexibilidad, escalabilidad y acompañamiento experto continuo, lo que resulta clave para que los emprendedores puedan transformar una idea inicial en un negocio online viable.

Imagen de Kampus Production en Pexels