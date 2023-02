Cómo darse de baja en Netflix: los usuarios salen pitando por el fin de las cuentas compartidas y la compañía responde

Fue hace unos días, exactamente, el pasado miércoles 8 de febrero de 2023 cuando una de las mayores plataformas de streaming, Netflix, puso fin a las cuentas compartidas desde distintos hogares. Por ello, son muchos los que están buscando la vía más fácil ante este incremento de precios: cómo darse de baja.

La compañía llegó a España en el año 2015, y, a cada año que pasaba iba subiendo el coste de las suscripciones. La última vez que subió los precios fue en el 2021, pero lo que ha venido ahora ha sido la gota que colmó el vaso. Por ello, son muchos los que han decidido despedirse, y recurrir a otras plataformas, ya que han pasado de pagar de 12 euros al mes a 18, es decir, de 144 euros al año a 216.

Incremento brutal de los precios

La compañía no solo ha decidido eliminar las cuentas compartidas, si no que también ha subido los precios, dependiendo de la calidad de vídeo, es decir, si quieres verlo bien y con calidad HD, tendrás que pagar el doble, 17,99€, mientras que lo básico es 7,99€. Esto da a entender que Netflix solamente quiere que pagues por la resolución y no por el contenido.

Sin embargo, lo sorprendente de todo esto son los dark patterns. Una vez accedes al plan de suscripción de Netflix, lo primero que te encuentras es una mera diferencia entre el plan básico con anuncios (5,49€) y el básico (7,99€). Sin embargo, si pinchas en un enlace pequeño que aparece más abajo («Ver todos los planes») la cosa cambia. El precio de suscripción estándar pasa de 7,99€ a 12,99€, siendo el premium 17,99€.

#Netflix y los dark patterns: si miras los planes, te enseñan solo tres, así que no parece haber nada entre 5.49€ y anuncios o pagar 12.99€. Hay un enlace pequeño medio escondido que sí que muestra un plan intermedio de 7.99€ #pillines pic.twitter.com/1WJ0C7wMwR — Λntonio Rull (@AntonioRull) February 9, 2023

Lógicamente, esto ha hecho saltar las alarmas en las redes:

Qué cabrones. Que es el plan que tiene bastante gente y justo lo ocultan para confundirte y te vayas al siguiente — Diego (@diegoca927) February 9, 2023

Ni las bancas esconden tan bien la letra pequeña. Menuda estrategia para acabar de mosquear a los usuarios que les queda. — Traveset (𝐥𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐣𝐨𝐛 🔍) (@xtraveset) February 10, 2023

Esto ha dado lugar a la cancelación de muchas cuentas, y no solo eso, sino también quejas ante el incremento de los tiempo de espera de atención al cliente. Por ese motivo, te explicamos los pasos que debes seguir para darte de baja. En la propia página de Netflix, tendrás acceder a Cuenta, ahí encontrarás un enlace que te orientará durante el proceso de cancelación con la empresa que cobra el servicio, o bien, te dará instrucciones para ponerte en contacto con tu proveedor de facturación y cancelar la cuenta.

Los números hablan

El surgimiento de Disney+ y HBO, obligó a Netflix a retirar de su catálogo gran parte de su contenido estrella, y esto se reflejó considerablemente en el primer semestre de 2022. La empresa de streaming perdió un total de un millón de suscriptores, aunque, a partir de julio de ese mismo año, la cifra logró retomar su camino y en el cuatro trimestre ya contaba con casi 231 millones, según informa Statista.

Es por ello que no sorprende que los ingresos de Netflix en todo el mundo se aproximaran a los 31.600 millones de dólares en 2022, y, unos 2.000 más que en 2021. Sin embargo, por lo que estamos viendo, su chollo se está acabando. Muchos suscriptores han optado por elegir otras plataformas de streaming, como es el caso de HBO, Disney+ o Amazon Prime, incluso, replantearse la idea de ver el mismo contenido de manera ilegal.