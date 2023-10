Salvajes dos minutos de María Jamardo en TV dejando con cara de pardillo al progre que ataca a Israel: «¡Ya está bien!»

Son días de desenmascarar a mucho farsante. De quitar caretas. De que se vean las verdaderas costuras de mucho impresentable.

Uno que rápido sacó la patita antisemita es el secretario de Estado comunista, Enrique Santiago, como la mayor parte de comunistas de Sumar, incluyendo a la Vicepresidenta Yolanda Díaz. En la misma línea están las ministras podemitas, por supuesto, y por ende, todos los tertulianos bobos que les hacen el caldo gordo en televisión.

Pero los analistas que están con la democracia y contra el terrorismo no van a dejar pasar estos ataques gratuitos y salvajes al pueblo de Israel.

En el programa ‘En Boca de todos’ (cuatro) de este lunes 9 de octubre de 2023 se vivieron momentos de máxima tensión. La periodista de El Debate, María Jamardo, sabe bien de lo que habla y apenas se necesita escucharla estos dos minutos tremebundos en los que silencia al progre. La cara de pardillo que se le queda es para verla. El tipo se llama Alan Barroso y es ‘especialista’ en redes sociales:

«Tranquilo tú, que cada vez que hablo intentas pisarme. Escucha un poco, que no has estado en Israel, no sabes lo que pasa, hablas de oídas ¡y ya está bien! Ya está bien de vuestro buenismo, de vuestra equidistancia, de que ignoréis la historia de lo que pasa en el día a día y de vuestro endulzamiento de lo que pasa allí. Aquí no hay dos bandos, hay unos terroristas que atacan a población civil».

«Y esos señores que viven en Catar desde la autoridad Palestina y por cierto les importa una higa los palestinos y Gaza, son los que exponen a los palestinos para que luego salgan imágenes lacrimógenas porque ellos viven muy bien. Israel es un estado que nace para proteger a los judíos, y aquellos que practican la Yihad, los que hemos viajado a Líbano, a Siria y a Israel lo sabemos perfectamente, están organizados para acabar con todo lo que no sea integrismo. ¡Así que vamos a dejar ya las cosas claras!»