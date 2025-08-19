Víctimas de los incendios arremeten contra Sánchez: “Que me lo diga en mi puñetera cara”

España atraviesa uno de los veranos más negros que se recuerdan. Más de 346.000 hectáreas han sido arrasadas solo este mes, según datos del sistema europeo Copernicus, superando todos los registros previos desde 1994 y convirtiendo al 2025 en el peor año de incendios forestales del siglo XXI.

Las llamas se han cebado especialmente con la llamada España vaciada, afectando a provincias como Orense, Zamora, León, Cáceres y extensas zonas de Castilla y León, Galicia y Extremadura.

Este 19 de agosto de 2025, el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro) habló con algunos vecinos víctimas de las feroces llamas. El caso de Nagore y David, es desgarrador, han perdido su hogar a consecuencia de los incendios y denuncian el abandono que han sufrido.

Mientras las llamas avanzan sin tregua, el sentimiento generalizado entre los afectados es de absoluta impotencia e indignación. Los vecinos claman por la falta de ayuda real y el abandono institucional.

“Nos hemos quedado sin nada. No vemos ni ayudas ni soluciones. Solo cámaras y promesas vacías”.

Las evacuaciones se cuentan por decenas de miles; solo en los últimos días han tenido que dejar sus hogares más de 31.000 personas. En Ourense, el fuego ha devorado más de 58.000 hectáreas y en Jarilla (Cáceres), los servicios de emergencia siguen luchando contra un incendio “totalmente descontrolado”. El drama humano es palpable: cuatro víctimas mortales —entre ellas voluntarios y bomberos— y aldeas enteras convertidas en cenizas.

«Es horrible… Estamos todavía sin luz, no hay agua potable… Tenemos que dar las gracias al ayuntamiento y al alcalde que no ha parado. Yo me he quedado sin casa, pero lo que me llena es que no ha habido ningún herido. No tenemos que estar llorando a nadie gracias a Dios», ha expresado Nagore.

«El pueblo unido, es lo que nos queda, los vecinos. No ha habido efectivos del Estado, solo han sido voluntarios y vecinos. No había nadie más […] A mí que venga Pedro Sánchez y me diga en mi puñetera cara que él ha mandado efectivos aquí. Eso es mentira”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado sus condolencias por las víctimas y ha anunciado desplazamientos a zonas afectadas como Cáceres para evaluar la situación in situ. Sin embargo, para muchos damnificados estas apariciones son percibidas como un simple paripé mediático. Algunos afectados exigen respuestas claras sobre las ayudas prometidas, mientras otros piden menos gestos y más acción directa.