Precios de Netflix en España: compara planes y ahorra en 2025

En 2025, Netflix ha modificado sus planes en España, eliminando el Básico sin anuncios y elevando el precio mínimo para ver contenido sin publicidad.

Esto obliga a muchos usuarios a replantearse qué plan elegir para seguir viendo sus series y películas favoritas sin que se dispare el gasto mensual.

En esta guía te contamos los precios actuales, las novedades de 2025 y las formas más efectivas de pagar hasta un 60 % menos.

Cambios en los precios de Netflix en España (2024-2025)

En el último año, Netflix ha actualizado varias veces sus precios en España, afectando a todos los planes disponibles. Si estás valorando tu suscripción o quieres saber cuánto cuesta Netflix ahora, aquí tienes un resumen claro.

Subida de precios en octubre de 2024

En octubre de 2024, la plataforma aplicó un incremento en sus tarifas mensuales:

Estándar (sin anuncios): de 12,99 € a 13,99 €/mes

de 12,99 € a Con anuncios: de 5,49 € a 6,99 €/mes

de 5,49 € a Premium (4K): de 17,99 € a 19,99 €/mes

Eliminación del plan Básico en 2025

A partir de septiembre de 2025, Netflix eliminará definitivamente el plan Básico sin anuncios (9,99 €/mes).

Los usuarios actuales serán migrados automáticamente al plan con anuncios por 6,99 €/mes o podrán elegir el Estándar sin anuncios por 13,99 €/mes.

Esto supone un aumento de alrededor de 4 € para quienes quieran mantener una experiencia sin publicidad.

Planes y precios de Netflix en España (2025)

En 2025, los planes disponibles y sus precios son:

El Estándar con anuncios cuesta 6,99 € al mes, el Estándar tiene un precio de 13,99 € al mes y el Premium, con la mejor calidad de imagen y sonido, asciende a 19,99 € al mes.

Netflix tiene medidas para evitar el uso compartido de cuentas fuera de casa, pero aún así, se puede compartir suscripción de forma legal con el sistema de cuentas adicionales pagando un precio extra.

Estos cambios en los precios de Netflix en España confirman una tendencia al alza en las tarifas, con menos opciones económicas sin publicidad. Antes de renovar o contratar, conviene comparar cada plan y valorar alternativas para pagar menos.

¿Qué plan de Netflix elegir?

Si buscas la mejor experiencia de Netflix, el plan Netflix Premium es la opción más completa. Ofrece 4K Ultra HD, sonido espacial y reproducción en hasta 4 dispositivos, ideal para familias o para compartir. También permite descargar tus series y películas en varios dispositivos para verlas sin conexión.

El único inconveniente es que la suscripción Netflix es la más cara. Sin embargo, con GamsGo puedes obtenerla mucho más barata mediante cuentas compartidas verificadas, con todas las funciones originales, la misma calidad y total seguridad, pagando solo una fracción del precio oficial.

En resumen, si quieres aprovechar al máximo tu suscripción Netflix y disfrutar de la mejor calidad de imagen y sonido, elige el plan Premium y contrátalo a través de GamsGo para ahorrar sin perder prestaciones.

La mejor forma de suscribirse a Netflix

En 2025, seguir disfrutando de Netflix sin pagar de más es posible.

Si lo ves solo, el plan con anuncios por 6,99 €/mes es la opción más económica. Si lo compartes con familiares o amigos, las subcuentas reducen el coste de forma legal.

Y para un ahorro máximo, plataformas como GamsGo permiten acceder al plan Premium con todas sus funciones por hasta un 60 % menos que el precio oficial. Así podrás ver tus series y películas favoritas sin que tu factura mensual se dispare.

FAQ

¿Qué plan de Netflix incluye 4K?

El plan Premium cuenta con esta funcionalidad, pero ten en cuenta que la disponibilidad del contenido en Full HD (1080p), Ultra HD (4K) y HDR depende de la capacidad de tu servicio de internet y del dispositivo. No todo el contenido está disponible en todas las resoluciones.

¿Puedo seguir teniendo una cuenta compartida en Netflix?

Sí, pero solo a través del sistema de subcuentas con coste adicional. El uso compartido tradicional fuera del hogar está restringido.

¿Cuánto cuesta añadir un usuario adicional?

En España, añadir una subcuenta cuesta 5,99 €/mes.

¿GamsGo es legal y seguro?

Sí, la plataforma GamsGo no infringe las políticas de Netflix y actúa como intermediario para facilitar la gestión de cuentas compartidas dentro de los límites permitidos. Lleva funcionando desde 2019 y ofrece productos digitales asequibles, estables y seguros.

¿Puedo usar Netflix fuera de casa?

Sí, pero Netflix pedirá que verifiques tu dispositivo regularmente para confirmar que está asociado al hogar principal.