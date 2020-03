Jorge Javier Vázquez pierde el rumbo y ataca sin piedad a Inés Arrimadas: “¡Pesada, infumable!”

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a meterse en política y esta vez ha utilizado su blog de Lecturas para atacar a Inés Arrimadas. El presentador de ‘Sálvame’ o ‘Supervivientes’ se ha despachado a gusto contra la presidenta de Ciudadanos. Y no sólo eso, Vázquez vuelve a posicionarse a favor de la izquierda después de declarar, en varias ocasiones, haberse sentido decepcionado con los políticos progresistas.

El 9 de marzo de 2020, Jorge Javier Vázquez utilizó su blog personal de la revista Lecturas para dar su opinión sobre la recientemente nombrada presidenta de Ciudadanos.

Inés Arrimadas es una de las peores cosas que se puede ser en esta vida: una pesada. Porque hay gente que de tan antipática resulta simpática, gente con una arrogancia divertida, gente que tiene la capacidad de convertir un defecto en una burbuja chispeante y arrebatadora. Pero lo de ser una persona pesada no tiene solución, porque por mucho que te lo digan, no solo no te lo crees, sino que piensas que te lo reprochan por envidia.

Para la gente que vivimos en Madrid, Arrimadas ganaba mucho cuando estaba en Barcelona. Porque la veíamos editada y en dosis más o menos controladas. Ahora que la tenemos en la capital nos hemos dado cuenta de que una sesión continua de Arrimadas es algo infumable; un atropello a la alegría de vivir, a la esperanza, a la confianza en un mundo divertido y afable.